VIDEO. Comment l'acteur Tom Holland s'est mué en Spider-Man

Des heures de musculation, de danse, de gymnastique... pour une transformation radicale. A 21 ans, l'acteur britannique Tom Holland incarne l'homme-araignée dans le long-métrage Spider-Man : Homecoming, dans les salles françaises mercredi 12 juillet. Cet opus dévoile la manière dont le jeune Peter Parker, lycéen new-yorkais, en visite dans un laboratoire scientifique, se fait piquer par une araignée radioactive, et comment il apprivoise ses nouveaux pouvoirs, résume Le Figaro.

Vers un public plus jeune

Tom Holland a déjà porté le costume bleu et rouge dans Captain America : Civil War en 2016 et s'est entraîné pendant deux ans pour incarner Peter Parker. Régulièrement, il a posté des vidéos et images de son entraînement sur son compte Instagram pour promouvoir la sortie du long-métrage.

Pour ce sixième long-métrage sur Spider-Man en quinze ans, les studios Marvel et Columbia Pictures ont choisi un acteur plus jeune afin de rajeunir leur public, décrit The Guardian (en anglais). "Tom Holland ressemble beaucoup à l'adolescent moyen, gentiment fragile", explique le quotidien. Le film, dans lequel on retrouve aussi Robert Downey Jr., Michael Keaton et Marisa Tomei, a rapporté 117 millions de dollars en deux jours lors de sa sortie aux Etats-Unis, le 7 juillet.