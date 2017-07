VIDEO. Cinéma : "Moi, moche et méchant" de retour en salles pour un troisième opus

Il y a trois histoires parallèles dans ce nouvel épisode de Moi moche et méchant, dont le troisième opus sort dans les salles de cinéma mercredi 5 juillet. Une ex-star de la télévision dont le show est annulé à cause d'une poussée d'acné vit mal son éviction et est coincée dans les années 1980 avec son walkman et Michael Jackson.

Gru découvre son frère jumeau

Il cherche à voler en utilisant les plus extravagants déguisements un diamant gros comme "La Panthère rose" du film de Blake Edwards. Gru, l'ancien personnage antipathique, père de famille touchant qui se fait virer et découvre un frère jumeau autant truand, mais exactement inverse : tout de blanc vêtu, blond et maladroit.

Les Minions en vadrouille

Et des Minions en vadrouille, comme l'explique le coréalisateur Pierre Coffin et leur voix à l'écran : "Nous nous sommes dits que ce serait bien, pour rendre Gru encore plus déprimé au début du film, de faire partir les Minions. Au-delà de faire la grève un peu à la française, de partir, de démissionner, de claquer la porte..." Le film est plastiquement riche, plein d'idées folles et drôles. Mais à force de nous asséner des gags et scènes d'action qui lorgnent par moment du coté de Godzilla, il ferait plus penser par moment à un très long clip très efficace.