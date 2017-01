La poupée représentant Emma Watson dans le dernier Disney est loin d'être Belle

Bon courage pour deviner quelle actrice incarne Belle dans la nouvelle adaptation de La Belle et la Bête si vous avez sous les yeux la poupée à son effigie. L'actrice en question, la Britannique Emma Watson, révélée par la série Harry Potter, est en effet méconnaissable. Et le jouet raté de Disney fait le bonheur des internautes.

Voici la poupée inspirée d'Emma Watson dans #BeautyAndTheBeast. Les mecs étaient bourrés ou ça se passe comment ? #HarryPotter pic.twitter.com/vaDcLAKNKR — Potterheads France (@HPotterheads_FR) January 8, 2017

Une poupée sosie de Justin Bieber ?

Sur Twitter, on s'interroge : à qui ressemble cette poupée ? Barack Obama et l'héroïne de la série Alias, Jennifer Garner, sont évoqués, mais c'est le chanteur Justin Bieber qui recueille le plus de suffrages.

Donc la poupée Emma Watson pour le merchandising de la Belle et la Bête c'est Barack Obama en Blanc #angoisse pic.twitter.com/wtAKLKLrRv — Arthur Perier-Pillu (@Turrro) January 8, 2017

This doll looks like Jennifer Garner trying to disguise herself as Emma Watson in an episode of Alias. pic.twitter.com/c071qeSdXN — Ol' QWERTY Bastard (@TheDiLLon1) January 7, 2017

they thought they made a nice emma as belle doll but instead they made a justin bieber doll pic.twitter.com/lbApA05pu0 — maryam (@seIinaivy) January 7, 2017

Le jouet est déjà disponible en magasin : c'est un internaute qui l'a découverte dans les rayons d'un magasin américain, vendredi 6 janvier, et a posté sur Flickr les photos qui ont provoqué l'hilarité de Twitter. "Je sais que les poupées Disney sont rarement 100% ressemblantes aux acteurs, mais celle-là était atroce", a-t-il expliqué à BuzzFeed (en anglais).