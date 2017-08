Après George Romero, le cinéma vient de perdre un autre maître du film d'horreur. Tobe Hooper, le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse et Poltergeist, est mort à l'âge de 74 ans, rapporte, dimanche 27 août, le magazine américain Variety, citant l'institut médico-légal de Los Angeles. Le cinéaste s'est éteint à Sherman Oaks, en Californie. Les circonstances de sa disparition n'ont pas été précisées.

Né à Austin, au Texas, en 1943 Tobe Hooper tourne son premier film "à 3 ans avec la caméra 8 mm de la famille", comme il le racontait à Libération en 2011.

Je n’ai jamais imaginé faire autre chose de ma vie. Tobe Hooper, cinéaste à "Libération"

Comme le rappelle Variety, Massacre à la Tronçonneuse, sorti en 1974, est devenu l'un des films d'horreur les plus influents de tous les temps. Et bien qu'il ait été interdit dans plusieurs pays, il s'agit de l'un des films indépendants les plus rentables des années 1970 aux Etats-Unis.

Un premier roman à l'âge de 66 ans

A tel point que Tobe Hooper avait réalisé une suite, Massacre à la tronçonneuse 2, avec une approche plus comique.

Diffusé en 1982, Poltergeist, écrit et produit par Steven Spielberg, est également devenu un classique du genre. Le film, qui raconte l'histoire d'une famille dans une maison hantée, a aussi été un succès au box-office.

Après 35 films, dont Lifeforce, Invaders form Mars et Crocodile, et des épisodes de série, dont Freddy's Nightmares, préquelle du film de Wes Craven, Les Griffes de la nuit, Tobe Hooper s'est mis à l'écriture sur le tard et a publié un roman en 2011 à l'âge de 66 ans, Midnight Movie. Son dernier film, Djinn, est sorti deux ans plus tard, en 2013.

Sur Twitter, le réaliasteur britannique de Baby Driver, Edgar Whright, et l'ex-président du festival de Cannes, Gilles Jacob, rendent hommage au cinéaste.

Very sad to hear of the passing of Tobe Hooper, another master of horror. He conjured some truly shattering, unforgettable moments in film. pic.twitter.com/6Kxw0gURzF — edgarwright (@edgarwright) 27 août 2017