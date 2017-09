Un troisième réalisateur de la saga "Star Wars" limogé pour "différends créatifs"

Un départ qui serait lié à des différends créatifs. Le réalisateur Colin Trevorrow, qui devait réaliser le troisième épisode de la nouvelle trilogie Star Wars, a été limogé, mardi 5 septembre, a annoncé la maison de production Lucasfilm. Les médias spécialisés dans l'industrie du cinéma spéculaient depuis plusieurs mois sur une éviction de Trevorrow, à cause du flop critique et commercial de son précédent film, The Book of Henry.

"Colin a été un collaborateur merveilleux à travers tout le processus de préparation mais nous sommes arrivés à la conclusion que nos visions pour le projet sont différentes. Nous lui souhaitons tout le meilleur et donnerons plus d'informations sur le film bientôt", explique le communiqué de LucasFilm.

Des "problèmes de scénario"

Selon le Hollywood Reporter, qui cite des sources anonymes, les frictions sont venues de "problèmes de scénario", Trevorrow ayant été sommé de procéder à de multiples réécritures. L'hebdomadaire affirme que les relations entre lui et la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, étaient devenues "ingérables" même si elle souhaitait éviter le départ d'un nouveau réalisateur après celui de Phil Lord et Chris Miller en juin.

Le duo a été renvoyé juste avant de commencer le tournage d'un "spin-off" très attendu consacré au mythique personnage d'Han Solo. Il a été remplacé par un vétéran d'Hollywood, Ron Howard.