"Star Wars" : Carrie Fisher est dans un "état stable", selon sa mère

L'actrice américaine Carrie Fisher, victime d'une violente attaque cardiaque vendredi, se trouve dans un "état stable". Sa mère, l'actrice Debbie Reynolds, a donné des nouvelles de la star de Star Wars sur Twitter, dimanche 25 décembre. "S'il y a du changement, nous vous en ferons part", a promis la comédienne.

Carrie Fisher voyageait à bord d'un avion reliant Londres à Los Angeles, vendredi 23 décembre, lorsqu'elle a cessé de respirer. L'incident s'est produit 15 minutes avant l'atterrissage, selon des témoins. Il a fallu plusieurs minutes de réanimation intensive pour la ramener à la vie, avant son transfert aux urgences du centre hospitalier universitaire de UCLA.

Les messages de soutien à l'interprète de la princesse Leia se sont multipliés sur les réseaux sociaux durant le week-end. Celui qui incarne son frère jumeau Luke Skywalker dans ces aventures intergalactiques, l'acteur Mark Hamill, a lui aussi posté un message sur Twitter. Il a souhaité de bonnes fêtes aux internautes, "en particulier à [sa] Super Cool Soeur de l'Espace Carrie Fisher".

Wishing each & every one of you a #HoneyOfAHoliday! (especially my #SuperCoolSpaceSis @carrieffisher) #XmasPrincessPleaseComeHome pic.twitter.com/5yMKV7xQ9T