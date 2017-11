Nouvelle trilogie : "La sortie d'un Star Wars ne sera plus un événement"

La nouvelle trilogie Star Wars en préparation, annoncée vendredi 10 novembre par le groupe Disney, "est une bonne et une mauvaise nouvelle" pour Sébastien Galano, rédacteur en chef du site internet Planète Star Wars, et invité de franceinfo. "Ma passion va continuer de manière éternelle - mais en 2015, à la sortie de l'épisode VII, il n'y avait pas eu de Star Wars depuis dix ans, c'était quelque chose d'unique. Cette sensation, on ne va plus la vivre. Ça ne va plus être un évènement, ça va être un évènement annuel." a-t-il développé.

Pour cette nouvelle trilogie, le groupe a annoncé avoir signé un accord avec Rian Johnson, réalisateur du film "Les Derniers Jedi", huitième volet de la saga, qui sortira en France le 13 décembre prochain. "Si Disney a confié trois films de plus à Rian Johnson, c'est que l'épisode VIII a vraiment plu au groupe. Ils ont vraiment toute confiance en lui."

Les fans regarderont tout, c'est certain. Si la qualité est là, je suis le premier à être heureux, si elle dégringole, ça va crier dans la communauté Sébastien Galano, rédacteur en chef du site internet Planète Star Wars à franceinfo

Cette nouvelle trilogie doit introduire "de nouveaux personnages", venus "d'un coin de la galaxie que la mythologie Star Wars n'a jamais exploré", a annoncé Disney. "Ce sera en dehors de la saga de la famille Skywalker, on ne retrouvera normalement aucun personnage connu, ça va permettre à de nouveaux fans de rentrer dans l'univers. Ça ne va pas déstabiliser les fans historiques, mais le grand public sera peut-être perdu, entre les changements de chronologie et les spin-off", a expliqué Sébastien Galano.

La saga Star Wars a vu le jour en 1977. Quatre décennies plus tard, elle est devenue la franchise cinématographique la plus rentable de tout les temps. George Lucas, son créateur, a vendu sa franchise à Disney pour quatre milliards de dollars en 2012.