Mort de Carrie Fisher : l'hommage de la famille "Star Wars"

Après une vie passée au cœur d'Hollywood et des excès à faire frémir l'intrépide princesse Leia qu'elle incarnait dans Star Wars, l'actrice Carrie Fisher est morte, mardi 27 décembre, à Los Angeles des suites d'une crise cardiaque. Elle avait 60 ans. En 1977, elle est devenue une star planétaire à 20 ans grâce au rôle de Leia, qui a marqué sa carrière et sa vie.

Son personnage de princesse altière et courageuse, qui mène l'Alliance rebelle dans sa lutte contre l'Empire galactique avec son Jedi de frère Luke Skywalker (Mark Hamill), a inspiré des générations de spectateurs. En combinaison ou robe de vestale blanche, souvent coiffée de ses célèbres macarons tressés, Leia a fasciné le monde entier. Après l'annonce de la mort de Carrie Fisher, le casting de la saga lui a rendu hommage.

"Je n'ai pas de mots... #effondré", a simplement tweeté Mark Hamill qui incarnait Luke Skywalker.

Autre figure mythique de l'univers Star Wars, Han Solo - alias Harrison Ford - salue en Carrie Fisher une femme qui "a vécu sa vie courageusement". "Carrie était quelqu'un de gentil, brillant et original. Drôle et émotionnellement intrépide", écrit Harrison Ford dans un communiqué relayé par Entertainement Weekly (en anglais). "Elle nous manquera à tous."



L'acteur Peter Mayhew, qui se cache sous l'épaisse fourrure de Chewbacca dans Star Wars, lui aussi dit sur Twitter qu'il peine à trouver les mots. Elle devenait "la lumière la plus brillante dans chaque pièce dans laquelle elle entrait", écrit-il.

There are no words for this loss. Carrie was the brightest light in every room she entered. I will miss her dearly. pic.twitter.com/GgIeYGeMt9 — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 27 décembre 2016

Une tristesse partagée par David Prowse, le comédien britannique qui se dissimulait sous l'armure de Dark Vador. Il se "extrêmement triste" et salue une partenaire "merveilleuse".

I am extremely sad to learn of Carrie's passing. She was wonderful to work with. Condolences to her friends, family & fans around the world. pic.twitter.com/DGRYQYPZgO — DARTH VADER (@isDARTHVADER) 27 décembre 2016

L'acteur britannique Anthony Daniels qui se glissait sous le masque du droïde C-3PO, se dit "très, très triste". "Je pensais avoir eu ce que je voulais au pied du sapin. Ce n'était pas le cas.", écrit-il. Une allusion aux nouvelles un peu plus rassurantes sur l'état de santé de l'actrice le soir de Noël.

I thought I had got what I wanted under the tree. I didn't. In spite of so many thoughts and prayers from so many. I am very, very sad. — Anthony Daniels (@ADaniels3PO) 27 décembre 2016

L'acteur britannique Warwick Davis, qui a incarné divers personnages dans la saga Star Wars, notamment un Ewok, se souvient de la "gentillesse" et de l'"esprit affûté" de Carrie Fisher, disparue ce soir. Il la remercie aussi au passage pour le lait et les cookies.

Princess Leia, @carrieffisher now one with the Force. Your kindness & sharp wit will be missed. #RIP PS: Thanks for the milk & cookies. xx pic.twitter.com/sFSy9UmvYY — Warwick Davis (@WarwickADavis) 27 décembre 2016

Quant au réalisateur et créateur de la saga Star Wars, George Lucas, il regrette une femme "très intelligente, une talentueuse actrice écrivaine et comédienne, à la personnalité très colorée que tout le monde aimait". "Dans Star Wars, elle était notre grande et puissante princesse - fougueuse, sage et plein d'espoir, incarnant un rôle plus difficile que la plupart des gens pourraient penser", explique George Lucas dans un communiqué relayé par Entertainement Weekly (en anglais).