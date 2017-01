L'épisode VIII de "Star Wars" s'appellera "Le Dernier Jedi"

Le prochain chapitre de la saga "Star Wars" s'intitulera Le Dernier Jedi (The Last Jedi), selon la société de production Lucasfilm, lundi 23 janvier. L'épisode VII, sur lequel n'a filtré aucune autre précision, est réalisé par Rian Johnson et doit sortir le 15 décembre 2017.

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq