Disney dévoile les premières images de ses futurs parcs d'attractions "Star Wars"

Etes-vous prêts à passer vos vacances avec Dark Vador ? Le groupe Disney a dévoilé les premières images des extensions prévues dans ses parcs d'attractions américains, le Disneyland d'Anaheim (Californie) et le Disney Hollywood Studios d'Orlando (Floride). Directement inspirés de l'univers de Star Wars, ces nouveaux mondes sont nommés "Star Wars : Galaxy Edge".

Les employés grimés en créatures de la saga

Au programme : une planète inconnue, un port de commerce et la dernière station avant l'Espace sauvage... Deux manèges ont été annoncés. Le premier plongera les visiteurs au cœur d'une bataille entre la Résistance et le Premier Ordre. Le second les placera dans le Faucon Millenium et leur permettra de choisir leurs propres aventures. "Vous deviendrez aussitôt un citoyen de la galaxie et ferez l'expérience, y compris à travers la tenue vestimentaire", a vanté (lien en anglais) Bob Chapek, président de Walt Disney Parks & Resorts, lors de la convention D23, qui s'est tenue ce week-end en Californie.

"En rachetant Lucasfilm, nous voulions apporter un peu de Star Wars dans chaque recoin de Disney, à l'écran... et dans la vraie vie", déclarait déjà en 2015 le patron de Disney, Bob Iger. Il avait alors précisé que les deux parcs feront 5,6 hectares chacun et que tous les employés, y compris ceux des restaurants, seront grimés en créatures de la saga spatiale. L'ouverture est prévue en 2019. Que la Force soit avec vous.