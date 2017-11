Disney annonce une nouvelle trilogie "Star Wars"

La très très lointaine galaxie va encore s'étendre un peu plus. Disney a annoncé, jeudi 9 novembre, la préparation d'une "toute nouvelle trilogie" Star Wars avec de nouveaux personnages et de nouveaux univers pas encore vus à l'écran.

Le patron du groupe, Bob Iger, a précisé que Disney avait signé un accord avec Rian Johnson, le réalisateur de l'Episode VIII de la saga, Star Wars : Les Derniers Jedi, qui doit sortir le 13 décembre prochain au cinéma, pour développer ces trois nouveaux volets de l'épopée intergalactique. Et il est prévu que Rian Johnson écrive et réalise le premier opus de cette nouvelle série de trois films.

Spin-off en préparation

Si cette nouvelle trilogie n'a pas encore de date de sortie, l'Episode IX de Star Wars est lui déjà programmé pour 2019. Lucasfilm, propriété de Disney, avait annoncé en septembre l'avoir confié à J.J. Abrams, l'un des réalisateurs les plus en vue de Hollywood, après le départ fracassant de Colin Trevorrow pour incompatibilité artistique.

Et Disney prépare aussi des spin-off, des films dérivés de la saga Star Wars initiale. Après Rogue One, sortie en 2016, Solo : A Star Wars Story, centré sur les origines du célèbre contrebandier Han Solo, incarné par Harrison Ford, est en préparation. Sa réalisation a été confiée au vétéran d'Hollywood Ron Howard, là encore après des différends artistiques entre Disney et ses prédécesseurs.