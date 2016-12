Carrie Fisher, l'interprète de la princesse Leia dans "Star Wars", est morte à l'âge de 60 ans

L'actrice américaine Carrie Fisher, mythique princesse Leia dans la saga spatiale Star Wars (La Guerre des étoiles) est morte mardi 27 décembre, annonce un porte-parole de la famille à plusieurs médias américains. "C'est avec une profonde tristesse que Billie Lourd confirme la mort de sa mère adorée à 8h55 ce matin", indique le porte-parole de la famille dans un bref communiqué.

Carrie Fisher, dont le nom restera à jamais associé à son rôle de la princesse Leia dans la saga spatiale de George Lucas, avait souffert d'une crise cardiaque lors d'un vol entre Londres et Los Angeles le 23 décembre. Elle avait été transportée d'urgence dans un hôpital de la ville dans un état grave.

Une enfant du cinéma

Fille d'une figure de l'âge d'or hollywoodien, Debbie Reynolds, connue notamment pour son rôle dans Chantons sous la pluie (1952), et d'une autre vedette, Eddie Fisher, Carrie Fisher a grandi au cœur du cinéma. Après des débuts au théâtre avec sa mère et un premier rôle sur grand écran dans Shampoo avec Warren Beatty, elle a été propulsée star mondiale grâce au rôle de Leia dans la trilogie originale de La Guerre des étoiles, devenue rapidement un phénomène culturel entre 1977 et 1983.

Harrison Ford, Carrie Fisher et Mark Hamill sur le tournage de l'"Episode IV - Un Nouvel espoir", sorti en 1977. (AP/ SIPA)

La hiératique et vaillante Leia mène l'Alliance rebelle dans le combat contre l'Empire galactique, aux côtés de Luke Skywalker (Mark Hamill) et de leur compagnon de route, le franc-tireur séduisant Han Solo (Harrison Ford), avec lequel elle vit une romance brûlante. Elle était réapparue en décembre 2015 aux côtés de Han Solo et de Luc Skywalker dans le dernier volet de Star Wars : Le réveil de la Force. Elle devrait également figurer au casting de L'Episode VIII de la saga.

Auteure à succès et chroniqueuse du cœur

La comédienne gouailleuse, chaleureuse et à la voix rauque a admis dans de nombreuses interviews avoir été diagnostiquée bipolaire et avoir souffert d'addiction aux médicaments, à l'alcool et à la cocaïne une grande partie de sa vie. Elle a reconnu en avoir utilisé lors du tournage de L'Empire contre-attaque, sorti en 1980, et a confié avoir subi une thérapie par électrochocs.

Auteure à succès aux Etats-Unis, elle a chroniqué ses démons dans le livre Wishful Drinking. Son nouvel ouvrage, The Princess Diarist, vient de sortir.

Carrie Fisher, dans l'"Episode VI - Le Retour du Jedi", de la saga "Star Wars", sorti en 1983. (LUCASFILM / ARCHIVES DU 7EME ART / AFP)

Celle qui fut le fantasme féminin de générations de fans de Star Wars –notamment en raison d'une scène de captive en bikini doré– avait annoncé en juin qu'elle allait tenir une rubrique de courrier du cœur dans le quotidien britannique The Guardian. Elle était aussi au générique de la série comique Catastrophe diffusée par Amazon, dans laquelle elle incarne une mère... catastrophique.