Si vous obtenez plus de 75/100 à ce test, vous êtes officiellement cinéphile

C'est l'été, vous êtes en vacances, et vous ne savez pas quoi faire ? Et si vous profitiez du fait d'avoir un peu de temps pour regarder des grands classiques du cinéma ? Le test ci-dessous pourrait vous donner quelques idées : franceinfo a regroupé les 100 plus grands succès de l'histoire du cinéma en France – tous genres et toutes nationalités confondues.

De Titanic (21,77 millions d'entrées) à Jurassic Park (6,72 millions), en passant par Avatar, Ben-Hur, Le Roi Lion ou encore Le Dîner de cons, combien de ces énormes cartons avez-vous vus ? Faites le test, et défiez vos amis en partageant votre score sur les réseaux sociaux.

Attention : les 100 films apparaissent dans un ordre aléatoire.