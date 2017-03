Quand certains pays s'offusquent d'un "moment gay" dans "La Belle et la Bête"

Le film n'est pas encore sorti, mais il suscite déjà la polémique. La Belle et la Bête, adaptation cinématographique du classique de Disney, s'est attiré les foudres de plusieurs pays en raison d'"un beau moment gay", comme l'a défini le réalisateur Bill Condon.

La scène en question consiste en un moment où LeFou, l'un des personnages secondaires du film, s'interroge sur ses sentiments à l'égard de Gaston. "LeFou est quelqu'un qui veut être Gaston un jour et veut l'embrasser le lendemain. Il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. C'est un personnage qui prend conscience qu'il a ces sentiments", a ainsi expliqué le réalisateur.

Mais la scène, dont certains critiques ont minimisé l'importance, a dérangé de nombreux pays.

La Malaisie censure la scène

Le pays, où l'homosexualité est illégale et passible de prison, a carrément censuré la scène nouveau film de Disney, avant d'autoriser sa projection dans ce pays d'Asie du Sud-Est à majorité musulmane.

Selon le président du Conseil malaisien de la censure (LPF), Abdul Halim Abdul Hamid, la séquence coupée concerne une chanson avec le personnage LeFou. "La manière dont il danse est... gay, de même que le dialogue et les paroles de la chanson. Dans la même scène, il soulève sa chemise et montre un suçon sur son ventre, a-t-il justifié. Même moi je voulais emmener mes petits-enfants voir [ce film]. Mais il y a des règles. Nous ne soutenons pas les LGBT."

Le film a également été classé PG-13, signifiant un avertissement pour les moins de 13 ans en raison de certaines séquences qui peuvent être inappropriées, a-t-il ajouté. Selon un haut responsable du bureau de censure malaisien, Disney a fait appel contre la décision des autorités malaisiennes de censurer la scène en question. Le groupe a en tout cas reporté au 30 mars la sortie de La Belle et la Bête en Malaisie, pour donner aux autorités de ce pays d'Asie du Sud-Est à majorité musulmane le temps de prendre une décision, indique le journal spécialisé The Hollywood Reporter (en anglais).

La Russie interdit le film aux moins de 16 ans

La censure par la Malaisie est intervenue après que la Russie a annoncé, le 14 mars, avoir interdit le film aux moins de 16 ans. Pour rappel, les producteurs du film l'ont classé dans la catégorie "interdit aux moins de 6 ans". Cette décision du ministère russe de la Culture a été prise après l'appel d'un député ultra-conservateur, connu pour ses propos homophobes, à le bannir en raison de ce "moment gay".

Dans une lettre au ministre de la Culture, Vitali Milonov avait notamment estimé que ce film faisait une "propagande flagrante et éhontée du péché et des relations sexuelles perverses". Il a donc réagi favorablement à la décision du ministère. Ce film vise à imposer "les nouveaux standards de la tolérance européenne aux enfants russes pour qu'ils croient que c'est la norme", a-t-il affirmé.

En Russie, l'homosexualité était considérée comme un crime jusqu'en 1993 et comme une maladie mentale jusqu'en 1999. Les rassemblements de soutien à la communauté homosexuelle sont encore systématiquement interdits.

A Hong-Kong et à Singapour, des groupes conservateurs s'insurgent

Le film La Belle et la Bête a aussi été vivement critiqué à Singapour, pays voisin de la Malaisie, où le clergé chrétien a accusé Disney d'avoir dévié des "valeurs saines et dominantes". "Il est donc vivement conseillé aux parents de communiquer avec leurs enfants sur ce remake de 'La Belle et la Bête'", a déclaré l'évêque Rennis Ponniah, président du Conseil national des églises de Singapour.

Les leaders chrétiens "voient cela comme une tentative d'influence les jeunes enfants et de les familiariser, très jeunes, avec le fait que l'homosexualité est normale", indique encore le communiqué, cité par le South China Morning Post (en anglais). Selon le quotidien, un groupe homophobe Hong Kong a, lui, soumis une pétition à l'organe chargé de la classification afin que le film ne soit pas visible des plus jeunes.