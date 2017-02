VIDEO. "La La Land" puis "Moonlight" : cafouillage aux Oscars pour la remise de la statuette du meilleur film

Moonlight de Barry Jenkins a remporté l'Oscar du meilleur film... après un coup de théâtre inédit aux Oscars. En effet, la plus prestigieuse récompense du cinéma américain a, dans un premier temps, été attribuée en direct à la télévision, par erreur, à La La Land. Deux producteurs de la comédie musicale, donnée favorite depuis des semaines, étaient déjà en train de remercier l'Académie, quand l'un d'eux s'est rendu compte de l'erreur devant des centaines de millions de téléspectateurs.

"Il y a une erreur, Moonlight, c'est vous qui avez gagné le prix du meilleur film !" a expliqué l'une des personnes sur la scène, un des producteurs de La La Land, brandissant le carton et son enveloppe rouge. Tout le monde a d'abord cru à une plaisanterie, mais le carton sur lequel était gravé le nom du vainqueur noir sur blanc a finalement été montré en gros plan, preuve ultime que c'est bien Moonlight qui a remporté le prix.

La mauvaise enveloppe ?

Warren Beatty qui était sur scène avec Faye Dunaway quand elle a lu "La La Land", est ensuite venu au micro pour tenter d'expliquer ce qui s'était passé. "Je veux vous dire ce qui s'est passé, j'ai ouvert l'enveloppe et il était écrit Emma Stone, La La Land, c'est pour cela que j'ai regardé Faye pendant si longtemps et vous aussi. Je n'essayais pas d'être drôle", a raconté Warren Beatty. Et brandissant à son tour le bon carton, il a lancé: "C'est Moonlight le meilleur film". Les circonstances exactes de cette erreur sans précédent restaient encore mystérieuses.