Oscars : "Il y aura une dimension très politique cette année"

La 89ᵉ cérémonie des Oscars a lieu dans la nuit de dimanche 26 à lundi 27 février à Los Angeles, aux États-Unis. Ce véritable "spectacle" promet cette année des "discours très politiques", estime sur franceinfo Éric Libiot, rédacteur en chef du service culture de L'Express et spécialiste du cinéma.

franceinfo : Les Oscars restent-ils le Graal du monde du cinéma ?

Éric Libiot : Oui, parce que les Oscars sont un spectacle. Les Américains sont les champions du monde du spectacle. Il suffit de comparer les Oscars avec d'autres cérémonies comme les César. Les Américains savent faire. Ils sont contents d'être présents, de passer à la télévision. Il faut faire un show, être dans le mouvement, il y a beaucoup de rires. Les Américains préparent les choses, à l'inverse des Français à qui l'on reproche souvent de balbutier des remerciements pendants des heures. Billy Wilder est par exemple sur scène avec Akira Kurosawa, et quand Kurosawa n'arrive pas à ouvrir l'enveloppe qui va donner le vainqueur, Billy Wilder lui dit : "Vous avez mis moins de temps à bombarder Pearl Harbor". Pour eux, ils sont en train de tourner un film en direct. L'an dernier il y a eu un souci parce que tous les nommés étaient blancs. Cette année, après le discours de Meryl Streep aux Golden Globes contre Donald Trump, on sent bien qu'il y aura une dimension et des discours très politiques.

Les récompenses ne sont pas plus politiques qu'il y a dix ans, mais tout ce qui est autour de la cérémonie évolue, les discours par exemple Eric Libiot franceinfo

Un Oscar est-il l'assurance d'une carrière pour un acteur ?

Aux États-Unis, un Oscar représente davantage une consécration qu'une assurance. Il est assez rare qu'un Oscar consacre un premier ou deuxième film pour un comédien. Il y a l'idée qu'on fait venir sur scène quelqu'un qui représente le cinéma américain en soi. Les Oscars sont très internationalisés. C'est l'une des rares cérémonies diffusées dans le monde entier. Ils tiennent à ce que les représentés soient l'emblème du cinéma américain. C'est très important parce qu'on connaît le poids économique du cinéma américain dans le monde aujourd'hui.

Est-ce un moyen d'avoir une carrière aux États-Unis pour les acteurs français ?

On ne peut pas comparer les carrières américaines avec celles des Français, ou même des Italiens et des Anglais. Le cinéma est l'industrie numéro 1 aux États-Unis. Marion Cotillard a tourné avec Tim Burton, il n'y a guère que Jean Dujardin qui a volontairement voulu rester en France, d'une part parce qu'il ne parle pas anglais et parce que ça l'embête. Isabelle Huppert est peut-être l'actrice la plus internationale du monde, elle tourne avec tous les metteurs en scène de toutes les nationalités. Meryl Streep ne tourne qu'aux États-Unis et en Angleterre, simplement parce que le cinéma américain est diffusé partout dans le monde.