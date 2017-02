VIDEO. Oscars : la véritable campagne des comédiens pour convaincre les votants

Les Oscars dévoilent leur palmarès dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 février. Et les acteurs qui l'emporteront ne le devront pas seulement à leurs performances : ils ont aussi dû passer par la campagne des Oscars, un parcours médiatique de plusieurs mois destiné à séduire les votants. France 2 vous explique ce processus.

Faire de Beverly Hills sa deuxième maison

Isabelle Huppert, en course pour le titre de meilleure actrice, a découvert ce système cette année. La Française a fort à faire pour se faire connaître et battre Emma Stone, favorite et bien plus connue à Hollywood. Elle a notamment été invitée dans le "late show" de l'animateur Stephen Colbert.

Un spécialiste de la course aux Oscars, interrogé par France 2, vante l'implication d'Isabelle Huppert, qui a fait de Beverly Hills "sa deuxième maison", et parcouru les événements pour convaincre les petites mains du cinéma hollywoodien, qui représentent le gros des votants.