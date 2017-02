Oscars 2017 : ce que l'enveloppe du "meilleur film" disait vraiment (selon internet)

"Il y a une erreur, Moonlight, c'est vous qui avez gagné le prix du meilleur film", a expliqué le producteur de La La Land, qui venait de prononcer son discours de remerciements, brandissant le carton et son enveloppe rouge. Cette erreur au moment de la remise de l'Oscar du meilleur film, dimanche 26 février, a d'abord provoqué la stupéfaction, puis l'hilarité.

Dans ce genre de moments, sur Twitter, il y a toujours quelqu'un pour lancer un petit concours de blagues. Par exemple, en mettant à disposition le carton en question, sans son texte. Il ne faut en général que quelques minutes pour voir les premiers montages apparaître.

Here's a blank "Best Picture" card. Please milk this meme before it becomes stale by Wednesday pic.twitter.com/GCwdHB7rxy — jacksfilms (@jacksfilms) February 27, 2017

Le justicier

Ce moment de malaise a donné l'occasion à certains de rendre justice à d'autres "battus" récents. Comme la candidate à la présidentielle américaine, Hillary Clinton, ou encore Beyoncé, dont l'album Lemonade n'a pas reçu le Grammy de l'album de l'année (remis à Adele, pour 25).

Le moqueur

Ce n'est pas très bien de se moquer de sa maman, et pourtant, Ronan Farrow, le fils de Mia Farrow, qui justement devait annoncer l'Oscar du meilleur film, a taquiné sa mère avec une photo tirée du film Premier Contact, montrant un message envoyé par des extraterrestres qu'une linguiste tente de décrypter. "J'essaie de déchiffrer le carton du meilleur film comme...", a-t-il tweeté.

Trying to decipher that Best Picture card like... pic.twitter.com/aUjmlUFvYP — Ronan Farrow (@RonanFarrow) February 27, 2017

Les nostalgiques

Il y a ceux qui en ont profité pour rappeler l'existence de leur film préféré, comme Space Jam, dans lequel le basketteur Michael Jordan et le lapin Bugs Bunny affrontaient des extraterrestres au basket, ou bien le film d'animation Alvin et les Chipmunks.

Le militant

D'autres ont été marqués par des vidéos vues sur YouTube et voudraient bien les voir récompensées. C'est le cas d'Andrew Todd, qui préférerait que l'Oscar du meilleur film soit remis à la vidéo "Richard Spencer frappé au visage par un héros inconnu", dont le vrai titre est "le nationaliste blanc Richard Spencer reçoit un coup de poing au visage pendant une interview". La vidéo, vue plus de 2,5 millions de fois, montre en effet Richard Spencer, militant d'extrême droite, frappé en pleine interview.

OMG they just announced the real winner pic.twitter.com/6Slcryr7c4 — Andrew Todd (@mistertodd) February 27, 2017

Les experts du mème

Certains internautes sont particulièrement familiers de ce type de plaisanterie à coups de retouche photo. Ils connaissent les mèmes sur le bout des doigts et savent parfaitement les placer au bon moment. Le personnage de Tyrion Lannister dans la série Game of Thrones (il a un compte Twitter, oui) a par exemple tweeté : "Les Lannister envoient leurs salutations." Dans la série (et les livres), cette phrase est prononcée après une scène inattendue, qui bouleverse le cours de l'histoire (ceux qui se souviennent du "Red Wedding" comprendront à quel point).

Ces experts du détournement savent mélanger plusieurs références, comme @TrumpDraws, qui se moque de Donald Trump montrant un décret signé aux caméras. Cette fois, le président des Etats-Unis annonce le gagnant de l'Oscar du meilleur film, selon lui.