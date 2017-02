DIRECT. 89e cérémonie des Oscars : rendez-vous à partir de 2h du matin pour suivre l'événement

Ce qu'il faut savoir

Une vraie chance pour Elle. Après Claudette Colbert, Simone Signoret et Marion Cotillard, Isabelle Huppert pourrait bien être la quatrième Française à décrocher l'Oscar de la meilleure actrice, dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 février. Une 89e cérémonie des Oscars à suivre en direct sur franceinfo.

Jamais deux sans trois pour Isabelle Huppert ? Après avoir décroché le Golden Globe, en janvier, et le César de la meilleure actrice vendredi soir, la Française peut nourrir de sérieux espoirs pour les Oscars. Toutefois, celle qui a crevé l'écran grâce à son rôle dans Elle, de Paul Verhoeven, a fort à faire car elle se retrouve en concurrence avec Natalie Portman (Jackie), Ruth Negga (Loving), Meryl Streep (Florence Foster Jenkins) et Emma Stone (La La Land).

La La Land vise les sommets. Avec 14 nominations, le film de Damien Chazelle est le grand favori de la soirée puisqu'il égale le record de nominations de Titanic et Eve. La comédie musicale, qui réunit Ryan Gosling et Emma Stone, peut même rêver d'atteindre voire de battre un autre record : celui de 11 statuettes, détenu jusque-là par Ben-Hur et Le Retour du roi.

Une cérémonie politique. Si le porte-parole de la Maison Blanche a assuré que le président des Etats-Unis ne regarderait probablement pas la cérémonie des Oscars, nul doute que Donald Trump sera omniprésent lors de la soirée. A l'image de la cérémonie des Golden Globes, de nombreux artistes devraient prendre la parole au cours de la soirée pour dénoncer la politique du président américain.