Les acteurs de "Star Wars" envoient leur Force à Carrie Fisher après son hospitalisation

Les acteurs de Star Wars derrière la princesse Leïa. Alors que Carrie Fischer a été hospitalisée dans un état critique, vendredi 23 décembre, après avoir fait un arrêt cardiaque lors d'un vol Londres-Los Angeles, de nombreuses stars de la saga ont apporté leur soutien à la comédienne.

Sur Twitter, Mark Hamill, qui incarne Luke Skywalker, ou encore Peter Mayhew, qui joue Chewbacca, ont ainsi adressé un message à l'actrice américaine, interprète de Leïa Organa. "Nos pensées et nos prières vont vers notre amie et princesse préférée", écrit ce dernier. "Guéris s'il te plaît", lui demande Billy Dee Williams, Lando Carlissian dans la saga.

as if 2016 couldn't get any worse... sending all our love to @carrieffisher — Mark Hamill (@HamillHimself) December 23, 2016

Sending love and well wishes to 'our Princess' @carrieffisher. The Force is strong with you... #YubNub x pic.twitter.com/TP1Z0msUjO — Warwick Davis (@WarwickADavis) December 23, 2016

Sending my love. Please recover @carrieffisher — Billy Dee Williams (@realbdw) December 24, 2016

Thoughts and prayers for our friend and everyone's favorite princess right now.. @carrieffisher — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 23 décembre 2016

L'actrice Gwendoline Christie, qui se cache derrière le masque du Capitaine Phasma dans Le Réveil de la Force, a également pris le soin d'adresser un message à l'actrice, lui adressant "la Force la plus puissante possible". Daniel Logan, connu pour son rôle de Boba Fett et qui n'a pourtant pas partagé l'écran avec Carrie Fisher, a tenu aussi à lui écrire sur Twitter.

@carrieffisher The whole world is sending you so much love! Sending you the universes most powerful Force XXXXX❤❤❤ — Gwendoline Christie (@lovegwendoline) 23 décembre 2016

Prayers and positive thought to @carrieffisher Get well soon! — Daniel Logan (@Daniel_Logan) December 24, 2016

Mais les soutiens ne s'arrêtent pas à l'univers de Star Wars. Wiliam Shatner, qui a joué le capitaine James Tiberius Kirk dans Star Trek, la saga concurrente de "la guerre des étoiles", a également adressé ses pensées à l'interprète de la princesse Leïa.