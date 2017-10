Le producteur de blockbusters Michael Bay va adapter "Dora l'exploratrice" en film

Michael Bay dit "allons-y, let's go !" Le célèbre réalisateur de blockbusters va produire un film sur les aventures de Dora l'exploratrice, le célèbre dessin animé de la chaîne américaine Nickelodeon, a annoncé, lundi 23 octobre, The Hollywood Reporter (en anglais).

Dans ce projet, lancé par les studios Paramount, Michael Bay sera accompagné du scénariste britannique Nicholas Stoller, à qui l'on doit récemment le film d'animation Cigognes et compagnie.

Une adolescente de 15 ans vivant en ville

Pas question pour autant de donner dans le film d'animation pour adapter les aventures de la fillette et de son fidèle complice, le singe Babouche. Le réalisateur-producteur de Transformers et de Pearl Harbor veut tourner le film en "live action", c'est-à-dire avec une actrice qui interprétera Dora.

The Hollywood Reporter précise d'ailleurs que l'héroïne n'aura pas 7 ans et n'évoluera pas en pleine nature, comme c'est le cas dans le dessin animé. La "Dora l'exploratrice" version Michael Bay aura plutôt une quinzaine d'années et vivra en ville avec son cousin Diego. Le film ne devrait pas arriver dans les salles avant 2019, précise le magazine. Le réalisateur, lui, n'est pas encore connu.