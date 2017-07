Le comédien et scénariste américain Sam Shepard est mort

On l'avait vu à l'écran dans Les Moissons du ciel ou encore dans L'Etoffe des héros, pour lequel il avait été nommé pour l'Oscar du meilleur second rôle en 1984. L'acteur américain Sam Shepard, connu pour sa présence à l'écran mais aussi pour ses qualités d'auteur, est mort jeudi, a annoncé lundi 31 juillet un porte-parole de sa famille au New York Times.

Agé de 73 ans, l'acteur est mort des suites d'une sclérose latérale amyotrophique, maladie neurodégénérative également appelée maladie de Charcot, a indiqué à l'AFP Gary Grant, professeur de théâtre à l'université de Bucknell, qui avait mis en scène plusieurs de ses pièces.

Un prix Pulitzer pour une pièce de théâtre

Samuel Shepard avait joué en 2013 dans Mud de Jeff Nichols et avait reçu le prix Pulitzer pour sa pièce L'Enfant enfoui, en 1979. A la télévision, on a pu le voir dans la série de Netflix Bloodline. Au cours de sa longue carrière, il a écrit près de 50 pièces, mais aussi des scénarios, notamment pour Robert Altman, avec Fool For Love, ou Wim Wenders, avec Paris, Texas, Palme d'or à Cannes en 1984.

Il a partagé la vie de la chanteuse et poètesse Patty Smith et de l'actrice Jessica Lange, dont il a partagé la vie durant près de trente ans et avec laquelle il a eu deux enfants.