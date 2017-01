Le cinéaste Roman Polanski présidera la 42e cérémonie des César

La réalisateur Roman Polanski présidera la 42e cérémonie des César, qui aura lieu le 24 février 2017 à la salle Pleyel à Paris. La chaîne Canal+, qui diffuse cette grand-messe du cinéma français, l'a annoncé mercredi 18 janvier dans un communiqué. Par ailleurs, les nominations aux trophées seront dévoilées le 25 janvier.

@Les_Cesar et @canalplus sont fiers de vous présenter le Président de la 42e Cérémonie des #César2017 : Monsieur Roman Polanski pic.twitter.com/4Bja1Gk1Zm — Académie des César (@Les_Cesar) 18 janvier 2017

Agé de 83 ans, le réalisateur, qui compte 21 longs-métrages à son actif, a notamment reçu deux fois le César du meilleur film (pour Tess, en 1980, et pour Le Pianiste, plus récemment, en 2003). "Esthète insatiable, Roman Polanski réinvente son art et ses œuvres au fil des époques", salue Alain Terzian, le président de l'Académie des César.

Au total, il a reçu 8 César

Le cinéaste franco-polonais a également été sacré quatre fois meilleur réalisateur, un record, pour Tess, Le Pianiste, The Ghost Writer (en 2011) et La Venus à la fourrure (en 2014). Roman Polanski a aussi été "césarisé" dans la catégorie "meilleure adaptation" pour The Ghost Writer et Carnage (en 2012). Ce qui en fait le deuxième artiste le plus primé de l'Académie, juste derrière Jacques Audiard (9 récompenses).

L'auteur de Rosemary's Baby , qui prépare actuellement un film sur l'affaire Dreyfus, a vu son existence marquée par une affaire de viol présumé d'une mineure remontant à 1977. La justice américaine, qui le poursuit depuis 40 ans pour ces accusations, réclame toujours son extradition.