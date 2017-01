Le film musical "La La Land" sort grand vainqueur des Golden Globes

La comédie musicale de Damien Chazelle La La Land sort triomphante de la cérémonie des Golden Globes, dimanche 8 janvier, avec sept récompenses qui couronnent le succès au box-office du film, qui sort en France le 25 janvier.

Sacré meilleur film dans la catégorie comédie/comédie musicale mais aussi lauréat du prix du meilleur scénario, du meilleur réalisateur, des meilleurs acteurs, de la meilleure musique originale et de la meilleure chanson, La La Land confirme ses sept nominations. "La ville des lumières n'a jamais brillé avec autant d'éclat", a commenté l'équipe du film sur Twitter.

The city of stars has never shined so brightly. Congrats #LALALAND on 7 #GoldenGlobes wins including Best Picture! https://t.co/uSgmIw12dA pic.twitter.com/7QVSpWGGF9 — La La Land (@LaLaLand) 9 janvier 2017

Les acteurs Emma Stone et Ryan Gosling, dont le film suit l'idylle dansée et chantée sur les collines de Los Angeles, ont reçu le prix de la meilleure actrice et du meilleur acteur dans la catégorie comédie ou comédie musicale. Ryan Gosling y incarne un pianiste de jazz et Emma Stone une jeune actrice aspirant à la célébrité dans les studios d'Hollywood.