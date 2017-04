L'Opéra de Paris se met à nu dans un documentaire

C'est le documentaire à ne pas manquer cette semaine. L'Opéra de Jean-Stéphane Bron est une immersion fascinante, débordante de vie et d'émotions dans l'Opéra de Paris.

Le réalisateur suisse reconnaît qu'il a eu de la chance : en choisissant de filmer pendant la première saison du nouveau directeur Stéphane Lissner, Jean-Stéphane Bron a pu saisir plein de rebondissements, d'explosions créatives et de crises avec les deux maisons Garnier et Bastille, danse et lyrique, en pleine ébullition. On est avec lui en coulisses, au travail, avec les musiciens, les danseurs, les chanteurs, le chef, le patron, les costumières, les techniciens. Ça n'arrête pas.

Cette fraîcheur vient sans doute du fait que le réalisateur ne connaissait rien de l'opéra avant de tourner. "Ça m'a sauvé, j'avais tout à découvrir, raconte Jean-Stéphane Bron. Le fait que tout cela fonctionne, je dirais que c'est le plus surprenant."

Je voulais essayer de parler d'une société avant de parler de l'opéra. Jean-Stéphane Bron, réalisateur de "L'Opéra" à franceinfo

Privilège de documentariste, il a pu suivre Stéphane Lissner sans retenue. Il y a notamment ce moment incroyable lorsqu'il est au téléphone avec Benjamin Millepied, quelques heures seulement avant l'annonce du départ du chorégraphe-directeur de la danse. Dans cette séquence, on entend Lissner dire : "Évidemment que j'ai un successeur ! Écoute Benjamin, cela fait trente ans que je dirige des théâtres..." Pour Jean-Stéphane Bron, qui a saisi ce coup de fil du patron charismatique, "il y a une sincérité dans l'instant qui est totale et c'est sans doute ce que l'on demande à un acteur".

Stéphane Lissner, le directeur de l'opéra de Paris dans le documentaire "L'Opéra" sorti le 5 avril 2017. (LES FILMS DU LOSANGE)

Dans une autre scène, on voit le chœur en grande négociation avec le metteur en scène Roméo Castellucci sur la production de Moïse et Aron. Un moment de tension épique que le réalisateur admet avoir "adoré". Pour lui, les gens du chœur, "c'est une société en soi, ils sont excessifs. Tout cela traduit beaucoup de passion. J'ai filmé avec beaucoup de tendresse aussi", indique Jean-Stéphane Bron.

Jean-Stéphane Bron réussit son pari. Le film va plaire aux connaisseurs de l'Opéra comme aux novices. Son secret : il filme chaque séquence à travers le regard d'un protagoniste.