L'actrice Debbie Reynolds est morte, quelques heures après sa fille, Carrie Fisher

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

C'était une des dernières grandes actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Debbie Reynolds est morte, mercredi 28 décembre, à Los Angeles (Californie), quelques heures seulement après le décès de sa fille, Carrie Fisher. Agée de 84 ans, l'actrice avait été révélée par son rôle dans la célèbre comédie musicale Chantons sous la pluie, en 1952.

Selon le site TMZ, Debbie Reynolds se trouvait chez son fils, Todd, pour discuter de l'enterrement de Carrie Fisher. "La dernière chose qu'elle a dit ce matin est qu'elle était très, très triste de la perte de Carrie et qu'elle aimerait être avec elle à nouveau, a indiqué Todd Fisher, cité par le site du Guardian (en anglais). Quinze minutes plus tard, elle a été victime d'une grave attaque."

Debbie Reynolds avait posté un bref message, mardi, sur Facebook. "Merci à tous ceux qui ont su embrasser les dons et les talents de ma fille géniale et adorée. Je vous suis reconnaissante pour vos pensées et vos prières qui vont désormais la guider vers sa prochaine étape", signé: "la maman de Carrie".

"Chantons sous la pluie", le rôle d'une vie

Un documentaire sur les rapports entre Debbie Reynolds et Carrie Fisher, Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds, a été projeté lors du dernier festival de Cannes et doit être diffusé, en mars, sur la chaîne américaine HBO.

Si Carrie Fisher incarnait l'un des personnages phares du cinéma moderne, Debbie Reynolds était, elle, l'une des dernières images vivantes de l'âge d'or d'Hollywood. Elle a à peine 20 ans, en avril 1952, lorsque sort ce qui reste sans doute, à ce jour, la comédie musicale la plus connue de l'histoire du cinéma, Singin'in the rain (Chantons sous la pluie). Le monde y découvre une boule d'énergie de 1,57 m, aux cheveux courts et aux yeux verts, qui interprète Kathy Selden, une jeune femme indépendante aux multiples talents. Ce sera le rôle de sa vie.

"Le personnage me ressemblait beaucoup à l'époque, disait-elle dans un entretien à l'American film institue. Je n'avais pas peur. J'ai foncé. Je n'avais jamais dansé. Donc danser avec Gene Kelly et Donald O'Connor en trois mois [de préparation], tout le monde aurait dû renoncer. Mais je me suis dit : allons-y."

Une vie sentimentale mouvementée

Après Chantons sous la pluie, elle tournera dans plusieurs comédies musicales, dont La reine du Colorado, qui lui vaudra une nomination aux Oscars en 1965. Pour subvenir aux besoins de ses enfants, l'actrice se produira ensuite à Las Vegas, où elle aura même son propre casino. La suite de sa carrière au cinéma deviendra anecdotique dès les années 70, mais elle continuait à faire des apparitions régulières à la télévision, notamment dans la série Will et Grace.

En 1955, elle épouse le chanteur et acteur à succès Eddie Fisher, avec lequel elle aura ses deux enfants, Carrie et Todd. Mais le couple divorcera dès 1959, désintégré par la liaison d'Eddie Fisher avec l'actrice Elizabeth Taylor, qui était la meilleure amie de Debbie Reynolds. Suivront deux autres mariages, également conclus par des divorces. Au passage, son deuxième mari, Harry Karl, dilapidera l'essentiel de la fortune de sa femme. Debbie Reynolds plaisantait régulièrement sur sa malchance en amour.