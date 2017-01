L'acteur britannique John Hurt, visage d'"Elephant Man", est mort à l'âge de 77 ans

L'acteur britannique aux mille visages John Hurt est mort à l'âge de 77 ans, annoncent plusieurs médias britanniques, samedi 28 janvier, citant son agent. Il était atteint d'un cancer du pancréas. John Hurt était connu pour ses rôles dans Elephant Man, Midnight Express et Alien. Pour les plus jeunes générations, l'acteur incarnait aussi le vendeur de baguettes magiques, Monsieur Ollivander, dans la saga Harry Potter.

Il avait été nommé deux fois aux Oscars, pour son second rôle dans Midnight Express, sorti en 1978, au côté du protagoniste, William Hayes, touriste américain détenu dans les geôles turques, et pour son premier rôle dans Elephant Man, deux ans plus tard. Sa performance dans Midnight Express lui avait également valu d'être récompensé aux Bafta Awards, les récompenses annuelles britanniques du cinéma et de la télévision, et d'obtenir le Golden Globe du meilleur second rôle.

"Un homme remarquable"

Sur les réseaux sociaux, de nombreux acteurs lui ont rendu hommage. "Très triste d'apprendre le décès de John Hurt. Ce fut un honneur d'avoir regardé vos films, Monsieur", a ainsi écrit Elijah Wood, alias Frodon dans Le Seigneur des anneaux. "John Hurt a été l'un des plus puissants, généreux et authentiques acteurs avec qui j'ai travaillé. Un homme remarquable. Tu vas nous manquer", a réagi l'acteur américain Chris Evans sur Twitter, au milieu de nombreux hommages d'anonymes.

Very sad to hear of John Hurt's passing. It was such an honor to have watched you work, sir. — Elijah Wood (@elijahwood) 28 janvier 2017