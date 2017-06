John Avildsen, réalisateur de "Rocky" et de "Karate Kid", est mort

John Avildsen, qui avait décroché l'Oscar du meilleur réalisateur pour le premier Rocky, sorti en 1976, et avait dirigé les trois Karate Kid dans les années 1980, est mort, vendredi 16 juin, à l'âge de 81 ans, a annoncé sa famille. Son fils Anthony a précisé par téléphone que son père, hospitalisé au Centre médical Cedars-Sinai, à Los Angeles, souffrait d'un cancer du pancréas.

Avant de réaliser Rocky, le film qui a révélé Sylvester Stallone et qui a ensuite donné lieu à une saga de plusieurs films, John Avildsen s'était fait remarquer pour deux drames, Joe, un film de 1970 avec Peter Boyle et Susan Sarandon et Sauvez le Tigre(1973), qui avait valu à Jack Lemmon l'Oscar du meilleur acteur.

"La plus grande saga cinématographique de tous les temps"

"A travers les décennies, ses vibrantes représentations de la victoire, du courage et de l'émotion ont conquis le coeur de nombreuses générations d'Américains", a déclaré dans un communiqué Paris Barclay, président du syndicat américain des réalisateurs.

Sylvester Stallone a rendu hommage au réalisateur qui l'a rendu célèbre sur son compte Instagram. "R.I.P. (Repose en paix) Je suis sûr que tu réaliseras bientôt Il atteint le paradis - Merci- Sly".

The great director John G. Avildsen Who won the Oscar for directing Rocky! R. I. P. I'm sure… https://t.co/DVa9stDqPA — Sylvester Stallone (@TheSlyStallone) 17 juin 2017

De nombreux internautes lui rendent également hommage.

Adieu John Avildsen et merci pour "Rocky" et "Karate Kid", mais aussi "La Puissance de l'ange", "Formula", "Lean on me", "Save the tiger"... pic.twitter.com/iiKINFghVk — Julien Jouanneau (@juljouanneau) 17 juin 2017

RIP John Avildsen, réalisateur d'un film qui m'a tellement aidé à surmonter tous les déménagements quand j'étais gosse : Karate Kid. Merci. pic.twitter.com/Dhe7szEoGq — Christophe Berthemin (@cberthemin) 17 juin 2017