Golden Globes : Damien Chazelle, un parcours semé d'étoiles

Damien Chazelle a un gros problème : avec un début de carrière si fulgurant, comment viser aujourd'hui, encore plus de lendemains qui chantent ? Le chant justement, ou plutôt la musique, tissent la toile de l'oeuvre du jeune réalisateur, scénariste de tous ses films, depuis le très discret Guy And Madeline On A Park Bench. Damien Chazelle voulait être musicien de jazz. À la place il signe en 2013 l'un des films les plus percutants, cyniques et poignants sur cet univers. Dans Whiplash, un vieux professeur tyrannique livre un duel ahurissant face à un élève complètement sous emprise.

Trois statuettes aux Oscars plus tard, dont deux pour le mixage et le son, installent le réalisateur de 31 ans, né d'un père français et donc parfait francophone, dans le cercle des cinéastes les plus demandés. La La Land, son nouveau projet, plonge Emma Stone et Ryan Gosling dans une comédie musicale enlevée, en forme d'hommage aux Los Angeles et Hollywood des grandes années.

Les deux acteurs sont formidables, impressionnants de talent, couronnés par des Golden Globes dans leurs catégories respectives dans la nuit de dimanche à lundi. Formidablement dirigés aussi, souligne le chanteur John Legend, acteur et producteur de La La Land.

La vision de l’auteur est primordiale dans la réussite d’un film, et quand vous êtes aussi talentueux, et spécial, que Damien, alors il y a de fortes chances que ce soit un grand succès John Legend, acteur et producteur de La La Land

La musique et les étoiles guident pour l'instant la carrière de Damien Chazelle qui, après un triomphe attendu aux Oscars en février, aura justement le temps de se consacrer à son nouveau projet : un biopic forcément détonant sur Neil Armstrong.