"Gangsterdam" choque avec son "viol cool", Kev Adams défend une blague au "quatrième degré"

Un film "adominable", selon 20 minutes. Le long-métrage Gangsterdam fait polémique depuis sa sortie, mercredi 29 mars, en étant notamment accusé de faire l'apologie du viol. Une réplique de Durex, rôle joué par Côme Levin, est particulièrement mise en cause. Le personnage lance cette phrase à son ami Ruben, interprété par le très populaire Kev Adams, lorsqu'ils arrivent chez la femme de leur ennemi.

"Un viol 'cool' n'existe pas ! C'est un crime, dénonce Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le viol, interrogée par 20 minutes. La menace, la contrainte et la violence n'ont rien de cool. Si on imagine un viol cool, ça s'appelle une relation sexuelle consentie, ce n'est donc pas un viol."

Ce passage du film a également été abondamment dénoncé sur les réseaux sociaux.

"Un viol cool", je ne connais pas.

Et les 84000 femmes et 14000 hommes qui en sont victimes chaque année en France non plus ! #gangsterdam