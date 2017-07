EN IMAGES. Des milliers d'internautes partagent des photos de lieux faits pour le cinéma de Wes Anderson

Des formes symétriques, des couleurs vives et une pointe de fantaisie. C'est ainsi que l'on pourrait décrire l'univers visuel du cinéaste Wes Anderson, à qui l'on doit The Grand Budapest Hotel, La Vie aquatique ou encore La Famille Tenenbaum. Si jamais le réalisateur américain venait à manquer d'inspiration pour ses prochains films, des internautes se sont mis en tête de répérer des lieux dans le monde entier pouvant correspondre à son style si particulier. Le challenge, baptisé "Accidental Wes Anderson", a été lancé sur le réseau social Reddit il y a deux mois et compte actuellement plus de 40 000 personnes.

Des clichés du monde entier

L'auteur de ce défi, Simon Sarris, explique au site Quartz avoir eu le déclic en postant sur Reddit une photo de la princesse Yvonne et du prince Alexander d'Autriche datant de 1955. "Quelqu'un a commenté la photo en disant 'on dirait que ça vient d'un film de Wes Anderson'". Le "Accidental Wes Anderson" était lancé.

Depuis, des décors tous plus stylisés et kitsch les uns que les autres tournent sur les réseaux sociaux. Un compte Twitter a même été créé pour l'occasion. Des maisons jumelles au Vietnam, une salle de conférence vert pomme en Corée du Nord, un hôtel à Venise, un pont en Suède... Voici quelques-unes des images partagées.

Accidental Wes Anderson is the most impeccable corner of Reddit you’re yet to discover https://t.co/Ya04MUr6m5 pic.twitter.com/MvBAoPhsfx — Happy Mag (@HappyMagTV) 10 juillet 2017

Accidental Wes Anderson is so oddly soothing. https://t.co/dD6qyQH9Ze pic.twitter.com/xrZSO3kCTW — Ginny Monaco (@ginnymonaco) 10 juillet 2017