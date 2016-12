Disney devient le premier studio à atteindre 7 milliards de dollars de recettes annuelles au box office

Disney termine l'année 2016 sur un beau record. Le studio américain devient le premier de l'histoire du cinéma à atteindre 7 milliards de dollars (6,69 milliards d'euros) de recettes annuelles au box office, rapporte Le Figaro dimanche 25 décembre. Le précédent record dans ce domaine avait été établi par Universal, qui avait engrangé 6,9 milliards de dollars en 2015.

Disney a coiffé ses rivaux au poteau grâce à plusieurs de ses franchises, comme Marvel, Lucas Film et le studio d'animation Pixar. Les quatre films en tête du box office mondial de 2016 ont en effet été produits par le studio américain. Captain America : Civil War, Le Monde de Dory et Zootopie ont tous les trois réalisés plus d'un milliard de dollars de recettes. Le Livre de la jungle a, lui, engrangé 967 millions de dollars.

"Nos studios racontent de grandes histoires"

Disney finit également l'année sur les chapeaux de roues, grâce au début fracassant de Rogue One. Le dernier film de la saga Star Wars a enregistré 290 millions de dollars au box office mondial lors de son premier week-end.

Alan Horn, le président de Walt Disney Studio, s'est félicité des résultats exceptionnels de son entreprise. "Cette performance historique est possible parce que tous nos studios donnent le meilleur d'eux-mêmes et racontent de grandes histoires qui résonnent avec le public à travers les frontières, les genres et les générations", a-t-il estimé.