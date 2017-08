DIRECT. Mort de Mireille Darc : "C'était la grande sauterelle, femme belle, courageuse, intelligente"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #DARC

: La classe politique commence à réagir à la mort de Mireille Darc. Voici quelques messages.

: Mireille Darc a incarné, pendant plus de deux décennies, la femme fatale du cinéma français. Mais l'actrice n'a pas toujours été la blonde charmeuse immortalisée par Georges Lautner. France 3 vous raconte son parcours.



: Actrice emblématique des années 1960 et 1970, Mireille Darc a tourné dans une cinquantaine de longs métrages pour le cinéma, dont treize avec le réalisateur Georges Lautner. "Elle était très aimée du clan Lautner, Audiard et compagnie", rappelle le journaliste Philippe Labro sur Europe 1.

: Mireille Darc a partagé treize fois l'affiche avec Alain Delon, dont elle fut la compagne pendant une quinzaine d'années, jusqu'en 1980.







: La famille de Mireille Darc annonce à RTL la mort de l'actrice française, notamment connue pour ses rôles dans Le grand blond avec une chaussure noire en 1972 et dans les sagas télévisées Cœurs brûlés et Terre indigo. Elle avait été victime de plusieurs hémorragies cérébrales il y a un an.