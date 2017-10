"Je ne fais pas des pipes aux journalistes", lance Gérard Depardieu

Gérard Depardieu, connu pour ses phrases assassines, s'est confié au Journal du Dimanche daté du 29 octobre. L'acteur explique notamment pourquoi il n'apprécie guère les journalistes. "Je n’aime pas les journalistes car ils avancent leurs propos et déforment mes ­réponses. Ils devraient se contenter de retranscrire ce que je dis mot pour mot", déclare-t-il.

"Je me méfie des journalistes comme je me méfie des flics. Quand j’étais jeune, parmi les administrations, la gendarmerie a contribué à m’éduquer en me fixant des règles et en m’inculquant des valeurs. J’ai appris : on ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Les écoles, les églises, les polices ne m’ont rien enseigné du tout", poursuit le comédien qui se "méfie" des journalistes mais a récemment accordé une autre interview au Figaro.

"Je ne suis pas là pour les cajoler"

L'acteur condamne alors la façon dont les journalistes se positionnent.

Les journalistes ne sont plus des gens qui informent, mais des gens qui dénoncent. On est en garde à vue, avec eux. Gérard Depardieu au "Journal du dimanche"

Dans la foulée, il épingle les "réseaux sociaux" : "Un mot, une virgule suffit à vous faire condamner. Nous ne sommes pas loin de l’Inquisition."

"Je refuse de faire des pipes aux journalistes", lance ensuite l'acteur, relatant qu'il "fuis" ceux qui ont peur de lui : "Je considère que je ne suis pas là pour les cajoler."