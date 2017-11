Cinq choses dont il faudra se priver si la cigarette est interdite dans le cinéma français

Le cinéma constitue-t-il une "incitation culturelle à fumer" ? Permet-il une "publicité détournée pour la consommation de tabac" ? Oui, pour la sénatrice PS de la Sarthe, Nadine Grelet-Certenais. Alors que le Sénat examinait le budget de la Sécurité sociale, et notamment l'augmentation du prix du paquet de cigarettes, dans la nuit de mercredi à jeudi, elle a interpellé la ministre de la Santé à ce sujet. Devant le Sénat, Agnès Buzyn a répondu jeudi 16 novembre, se disant prête à une "action ferme" pour lutter contre le tabagisme, et pourquoi pas, à interdire la cigarette dans les films français.

Alors, avant qu'il soit interdit de fumer à l'écran (ou alors que les cigarettes soient remplacées par des saucisses comme ici dans La Cité de la peur , un film d'Alain Berbérian avec Les Nuls), franceinfo vous présente ce qu'il ne sera plus possible de voir à l'écran.

1 Toute la filmographie (ou presque) de Delon et Belmondo

Qui dit cigarette dans le cinéma français, dit Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Leurs longues et riches filmographies comprennent un nombre incalculable de paquets de cigarettes. Ainsi, ce montage, réalisé à partir d'images du Cercle Rouge, de Jean-Pierre Melville, commence par l'apparition de trois fumeurs, Alain Delon, André Bourvil et Gian-Maria Volonte, la clope au bec.

De même, que serait cet extrait d'A bout de souffle, sans le cigarillo de Jean-Paul Belmondo ?

2 Les biographies de grands fumeurs

Comment raconter la vie de Serge Gainsbourg ou de Coco Chanel sans montrer de cigarettes à l'écran ?

3 Des espions (et surtout leur conquêtes)

Au cinéma, les espions ont longtemps fumé. C'est bien moins le cas aujourd'hui. Mais si les invicibles agents secrets abandonnent la cigarette (comme James Bond, depuis 2002 ou encore notre OSS117 national), les femmes fatales qu'ils côtoient continuent de s'en griller une à l'occasion, comme ici Bérénice Béjot, dans OSS 117 : Le Caire, nid d'espions (2006).

4 Des gens qui arrêtent de fumer (enfin qui essayent)

La cigarette n'est pas toujours glamour au cinéma. Dans Le Pari (1997), des Inconnus, elle est même l'ennemie.

5 Des scènes cultes

La cigarette est parfois au cœur de grandes scènes du cinéma français, comme ici dans Un chant d'amour de Jean Genet (1950) où deux prisonniers partagent une cigarette d'une celulle à l'autre, dans un instant chargé en sensualité.