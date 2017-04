Cinéma : Jonathan Demme, réalisateur du "Silence des agneaux" et de "Philadelphia", est mort à l'âge de 73 ans

Il a signé l'un des thrillers les plus marquants de l'histoire du cinéma. Le réalisateur américain Jonathan Demme, auteur du Le Silence des agneaux avec Jodie Foster et Anthony Hopkins, est mort à lâge de 73 ans, mercredi 26 avril, à New York (Etats-Unis), des suites d'un cancer de l'œsophage. En 1991, il avait d'ailleurs reçu l'Oscar du meilleur réalisateur (et celui du meilleur film) pour ce thriller psychologique.

L'hommage de Tom Hanks

Le metteur en scène était également connu pour le film Philadelphia, dans lequel Denzel Washington et Tom Hanks partagent l'affiche. Ce drame avait été l'un des premiers à aborder les questions du sida, de l'homosexualité et de l'homophobie. "Il était le plus grand des hommes", a salué l'acteur dans le magazine Entertainment Weekly (en anglais).