Isabelle Huppert et "Elle", Gaspard Ulliel et Xavier Dolan, "Divines" : découvrez le palmarès des César 2017

La 42e cérémonie des César a récompensé son grand favori, Elle de Paul Verhoeven, et son interprête Isabelle Huppert, vendredi 24 février. Juste la fin du monde a reçu les deux autres principales récompenses de la soirée : le César du meilleur acteur pour Gaspard Ulliel et du meilleur réalisateur pour Xavier Dolan. Nommés dans onze catégories, comme Elle, Frantz de François Ozon n'est reparti qu'avec une récompense technique. Découvrez le palmarès complet de la 42e cérémonie des César.

"Elle" et Isabelle Huppert doublement couronnés

En course pour les Oscars, dimanche, Isabelle Huppert a, sans surprise, remporté le César de la meilleur actrice. Et sa performance dans Elle de Paul Verhoeven a également porté le film du réalisateur culte néerlandais jusqu'au titre de meilleur film. Isabelle Huppert, quinze fois nommée aux César avant cette année, n'avait été récompensée qu'une seule fois jusqu'ici.

Doublé inattendu pour Gaspard Ulliel et Xavier Dolan

Les César ont remis deux de leurs récompenses les plus prestigieuses à Juste la fin du monde, le film du canadien Xavier Dolan. Son interprête principal, Gaspard Ulliel, a reçu le titre de meilleur acteur, et son réalisateur a, lui, reçu celui de meilleur réalisateur. Le film a aussi été récompensé du César du meilleur montage. Gaspard Ulliel avait déjà reçu le César du meilleur espoir, en 2005. Xavier Dolan, lui, avait été récompensé en 2015 par le César du meilleur film étranger.

Trois César pour "Divines" et ses deux actrices

Il était l'un des films les plus nommés de la cérémonie : Divines a remporté le César du meilleur premier film, et ses deux principales interprètes ont également été récompensées. Oulaya Amamra, 20 ans, qui tenait le rôle principal, a reçu le César du meilleur espoir féminin. Sa comparse Déborah Lukumuena, 21 ans, a été récompensée comme meilleur second rôle féminin.

Le film de Houda Benyamina raconte le parcours de deux jeunes filles de banlieue qu'une dealeuse prend sous son aile. Présenté à Cannes, il y avait déjà remporté la Caméra d'or, qui récompense les premiers films.

Les acteurs James Thiérrée et Niels Schneider récompensés

L'acteur suisse James Thiérrée a été récompensé du César du meilleur second rôle masculin pour Chocolat, dans lequel il incarne le clown Footit, partenaire du personnage qui donne son titre au film, incarné lui par Omar Sy.

Niels Schneider a reçu le César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans Diamant Noir. Âgé de 29 ans et déjà expérimenté, il avait notamment été vu dans Les amours imaginaires de Xavier Dolan.

Le César après la Palme d'or pour "Moi, Daniel Blake"

Le réalisateur britannique Ken Loach a reçu le César du meilleur film étranger pour la deuxième fois de sa carrière. Moi, Daniel Blake, film social sur la brutalité de l'administration et des services sociaux britanniques, avait été récompensé par la Palme d'or en 2016.

"Merci Patron !" remporte le César du meilleur documentaire

Succès surprise de l'année, avec plus de 500 000 entrée, le documentaire Merci Patron ! a été couronné aux César. Il raconte l'histoire d'un couple d'ouvriers au chômage après la délocalisation d'une usine LVMH, qui piègent le dirigeant du groupe Bernard Arnault avec l'aide de François Ruffin. Sur la scène de la cérémonie, le réalisateur a appelé François Hollande à se "bouger le cul" pour les ouvriers.

"Ma vie de courgette", meilleur film d'animation

Conte sur la tolérance réalisé en marionnettes et en pâte à modeler est le fruit d'un travail de près de dix ans. Réalisé par Claude Barras, il est nommé à l'Oscar du meilleur film d'animation, où il représente la Suisse. Le film a également reçu le César de la meilleure adaptation pour son scénario, inspiré d'un roman.