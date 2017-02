DIRECT. Suivez la 42e cérémonie des César

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CESAR

: C'est James Thierrée qui a reçu le César du meilleur second rôle pour sa prestation dans Chocolat, de Roschdy Zem.

: pouvez-vous nous dire qui a reçu le César du meilleur second rôle masculin ?

: Un monument. Bebel. Mr Bebel.

: Jean-Paul Belmondo est longuement applaudi. "Je voudrai vous remercier pour vos applaudissements. Cela me va droit au cœur", déclare l'acteur.

: Excusez moi mais comment est-ce possible de dire qu'il espère que la France votera à gauche et non à droite? (Discours film étranger)

: Scandal lors du discours du film etranger et son appel à voter à gauche.

: Dans les commentaires, tout le monde n'a pas apprécié le discours militant du réalisateur britannique, connu pour son engagement politique à gauche.

: Le discours rédigé par Ken Loach, lu sur la scène de la salle Pleyel, a donné à la soirée une teinte politique : "l'extrême droite réussit lorsque les gens se sentent désespérés. Nous nous devons de redonner l'espoir (...) Espérons que dans l'élection à venir, vous pourrez rejeter l'amertume de la droite et voter en faveur de l'espoir suscité par la gauche."





Meilleur Film Etranger par CinemaCanalPlus

: Il est temps de récompenser la carrière de Jean-Paul Belmondo. A 83 ans, "Bébel" va recevoir un César pour l'ensemble de sa carrière, longue de 50 ans. Rappelons que l'acteur n'a été césarisé qu'une seule fois ! C'était en 1989, pour son rôle dans Itinéraire d'un enfant gâté, de Claude Lelouch.







: Pour revoir le discours (et la traduction approximative de Jean Dujardin) de George Clooney, heureux propriétaire d'un César d'honneur, c'est ici.

George Clooney reçoit le César d'honneur, et il... par CinemaCanalPlus

: Souvenez-vous, le film de Ken Loach, qui raconte le parcours d'un menuisier anglais, contraint de faire appel à l'aide sociale, avait déjà notamment reçu la palme d'Or, à Cannes.

: Et pendant ce temps, le britannique Ken Loach, absent, reçoit le César du meilleur film étranger pour Moi, Daniel Blake.





: Et de trois pour Divines. DéborahLukumuena remporte le prix du meilleur second rôle féminin. Très émue, elle fait référence à Annie Girardot : "je ne sais pas si le cinéma m'aime, mais moi je l'aime énormément", lance la jeune comédienne, à bout de souffle.



: Vous avez aimé le discours de George Clooney ? Vous n'êtes pas seul. Sur Twitter, des internautes l'imaginent président des Etats-Unis en 2020. Ou président du monde ?

: Le meilleur Court Métrage revient à deux réalisatrice, ex-aequo : Maïmouna Doucouré avec Maman(s) et Alice Diop pour Vers la tendresse. Dans son discours de remerciements, Alice Diop quitte la fiction pour évoquer Théo, Adama, Zyed et Bouna.

: Une belle cérémonie. Du rythme. De l'humour. Jerome Commandeur excellent. Enfin on ne s'ennuie pas et les gens rient dans la salle. Extraordinaire.

: Ah ! Le meilleur moment n'a pas été le discours de François Ruffin ?!?

: Superbe discour de Georges Clooney tout en sobriété. Un grand homme bien loin de l'image de la star holywoodienne.

: Dommage que le beau discours de Clooney n'ait pas été plus ovationné que cela, Commandeur est trop vite passé à autre chose !

: Jean Dujardin fait rire la salle en traduisant très approximativement les déclarations en anglais de George Clooney. Après un long discours sur le courage et la liberté, le comédien américain en profite toutefois pour égratigner le président Donald Trump.

: George Clooney a eu droit a son montage-hommage, montrant les films qui ont marqué sa carrière. Puisqu'ici nous sommes gentil mais un peu troll sur les bords, nous préférons passer ce gif.





: C'est l'instant Hollywood dans la salle Pleyel. George Clooney est monté sur scène pour recevoir un César d'honneur des mains de Jean Dujardin. Il reçoit la "standing ovation" de rigueur.

: Nous vous en parlions plus tôt, le réalisateur François Ruffin, vainqueur du César du meilleur documentaire pour Merci patron !, a lancé un discours engagé sur la scène de la salle Pleyel. Le voici, mis en ligne par Cinéma Canal +.





Le discours engagé de François Ruffin pour... par CinemaCanalPlus

: Cette année encore, le prix du meilleur film d'animation a été remis en même temps que celui du meilleur court métrage d'animation, remis à Celui qui a deux âmes, de Fabrice Luange-Vija. Un "une pierre deux coups" qui noient, hélas, un peu les choses, relève Vodkaster.

: Ma vie de Courgette de Claude Barras remporte le César du meilleur film d'animation.

: Xavier Dolan, surpris et heureux, vient de remporter le César du meilleur montage pour son film Juste la fin du monde, monté par ses soins. Ce qui veut dire que cette grille de Bingo, qui annonce que le réalisateur canadien est censé pleurer (après une défaite ou une victoire) au cours de la soirée, risque de ne pas être remplie !

: Saviez-vous que la plupart des films nommés aux César 2017 sont disponibles en DVD et VOD ? Si si ! Si la cérémonie vous donne des envies de cinéma, vous pouvez donc consulter cet article de Télérama. Il vous dira où vous approvisionner.

: La soirée commence bien pour Houda Benyamina. Son film, Divines, est sacré meilleur premier film.

: Alors que le documentaire, qui a impulsé le mouvement Nuit Debout, dépassait la barre des 300 000 entrées en salle, en avril, notre journaliste Elise Lambert avait réalisé le portrait de François Ruffin.



: Le documentaire Merci Patron ! raconte le combat d'un couple nordiste après la délocalisation de leur usine en Pologne.



: Non, vous n'avez pas besoin de lunettes, c'est bien un t-shirt "I love Vincent [Bolloré]" que portait François Ruffin en allant chercher son César. Un t-shirt ironique, évidemment, à l'intention du patron de Canal +.

: "Dans ce pays, on a des sans-dents mais aussi des sans-cran"



Le réalisateur pousse un coup de gueule et revient sur la situation des ouvriers menacés par les délocalisations : "Ce sont des ouvriers, donc on n'en a rien à foutre. Si c'était des acteurs qui étaient mis en concurrence avec des acteurs roumains", imagine le documentariste, sous les applaudissements.

: Merci patron !, de François Ruffin est récompensé pour le prix du meilleur film documentaire.

: Si vous n'avez pas vu Diamant Noir, vous connaissez sans doute déjà le visage de Niels Schneider. Surtout si vous êtes fan du cinéma de Xavier Dolan. Le comédien a en effet été en largement révélé par J'ai tué ma mère, du réalisateur canadien, en 2009, avant de réapparaître dans Les Amours imaginaires, l'année suivante.



: Le César du meilleur espoir masculin est attribué à Niels Schneider. Le Franco-canadien est récompensé pour sa prestation dans Diamant Noir d'Arthur Harari.

: Nous passons aux hommes cette fois, avec la catégorie du Meilleur espoir masculin. Il est notamment remis par Rod Paradot, qui a remporté le prix l'année dernière.

