César 2017 : récompensé pour "Merci Patron !", François Ruffin appelle François Hollande à "se bouger le cul" pour les ouvriers

Une incursion très politique dans la cérémonie des César. Récompensé dans la catégorie du meilleur documentaire pour son film Merci Patron !, le journaliste et réalisateur François Ruffin a évoqué sur scène le sort des ouvriers victimes des délocalisations, le sujet de son film, et appelé le président de la République François Hollande à "sortir de l'impuissance et se bouger le cul".

Le film raconte le combat d'un couple d'anciens ouvriers du groupe LVMH dans le nord de la France parvenus, avec l'aide du réalisateur, à soutirer de l'argent à Bernard Arnault, l'une des plus grosses fortunes de France. Le couple avait perdu son emploi après la délocalisation d'une usine en Pologne.

Candidat aux législatives à Amiens

"Ca dure comme ça depuis 30 ans parce que ce sont des ouvriers qui sont touchés, et donc on en n'a rien à foutre", a lancé le réalisateur. "Si c'était des acteurs qui étaient mis en concurrence avec des acteurs roumains, ça poserait problème immédiatement", a-t-il poursuivi sous les applaudissments de la salle.

Evoquant le cas d'une usine Whirlpool à Amiens qui doit être délocalisée et fermer en 2018, François Ruffin a appelé le président de la République à "montrer, sur le dernier fil, que son ennemi c'est la finance", et proposé l'interdiction des produits de la marque sur le territoire Français.

Merci Patron ! avait connu un succès inattendu et rare pour un documentaire, franchissant la barre des 500 000 entrées. C'est le premier film de François Ruffin, rédacteur en chef du journal satirique Fakir et impliqué dans l'origine du mouvement "Nuit Debout". En décembre, il avait annoncé sa candidature aux élection législatives à Amiens.