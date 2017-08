Balades sur les lieux de tournage, produits dérivés... Dunkerque surfe sur la vague du tourisme cinématographique

Dunkerque, dans le Nord, surfe sur la vague du tourisme cinématographique. Le 19 juillet dernier, la superproduction hollywoodienne Dunkerque est sortie en salle. Son réalisateur, le Britanno-Américain Christopher Nolan, retrace l'histoire de l'opération Dynamo : le sauvetage, en 1940, de 330 000 soldats britanniques et français encerclés par l'armée allemande. Les retombées économiques du film se font déjà fait ressentir.

La ville de Dunkerque profite du succès du film "Dunkerque" : le reportage de Laurine Benjebria --'-- --'--

Jim est venu à Dunkerque pour la journée. Ce fan de Christopher Nolan ne voulait pas rater ce pèlerinage cinématographique sur la route de ses vacances : "On vient des Pays-Bas donc on est habitué à la pluie. C'est parfait, ça rappelle le film", lance-t-il avant de prendre quelques photos sur la plage et de remonter dans sa voiture, direction Rouen.

À quelques mètres de la plage, dans les casemates du Bastion 32, se dresse le musée Dunkerque 1940. Des bus et des voitures aux plaques d'immatriculation étrangères sont garés sur le parking. Avant de rejoindre la Normandie, Tim, fait une halte à Dunkerque pour visiter le musée : "On a décidé d'en faire un voyage. On fait le détour par Dunkerque à cause de l'évacuation de 1940 et, bien sûr, du film", explique ce vétéran canadien. Pas de doute : le film de Nolan attire les touristes.

Le musée a fait peau neuve

Le musée a saisi l'occasion pour faire peau neuve. Il vient de rouvrir et accueille 400 visiteurs par jour. Dès la sortie du film, "on a commencé à parler de Dunkerque et là, les gens ont commencé à se poser des questions. Ça permet d'engager une discussion", se réjouit Lucien, le président de l'association du musée. La collection se compose de vidéos, de cartes militaires, de photos et d'uniformes d'époque, autant d'objets qui permettent de mieux comprendre l'événement même pour ceux qui ont vu Dunkerque au cinéma. "Il y a toute une histoire qui est bien plus vaste et qui nous aide un petit peu à illustrer ce qu'il s'est vraiment passé", explique Christelle qui regarde attentivement chaque panneau dans la salle.

C'est l'occasion de retracer un peu l'histoire du film. Christelle, touriste à Dunkerque à franceinfo

Un kilomètre plus loin, l'office du tourisme aussi surfe sur la vague. Depuis la sortie du film, il propose de nombreux produits dérivés comme des tee-shirts, des sweat-shirts à capuche, des casquettes, des mugs et des magnets.

"Je ne vais pas trop vous spoiler !"

Des visites à pied, en bateau ou en avion sont également proposées pour découvrir l'histoire de la ville et surtout de l'opération Dynamo. Dans les rues de Malo-les-Bains, pendant une heure et demie, une vingtaine de touristes écoutent attentivement la guide qui ne se prive pas de faire des références au tournage : "Est-ce que tout le monde a vu le film ? Non, pas tout le monde ? Alors, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne vais pas trop vous spoiler !", dit-elle en riant, avant de dévoiler quelques anecdotes du tournage.

Visite guidée à Malo-les-Bains, en août 2017. (LAURINE BENJEBRIA / FRANCEINFO)

Pour les besoins du film, en fait, une nouvelle porte a été créée, c'est ce que l'on peut voir sur cette image-ci. Une guide touristique à Malo-les-Bains à franceinfo

Parmi le groupe de visiteurs, Christine est venue avec son fils passionné d'Histoire. "On s'est dit : 'Tant qu'à faire, poussons une pointe jusqu'à Dunkerque, allons voir un peu les traces du tournage.', raconte-t-elle. Là, on est face à une plage vide et, quand on entend exactement ce qu'il s'est déroulé, où étaient les troupes, on image un peu plus l'enfer que tous ces jeunes hommes ont vécu ici.. C'est super intéressant, confie-t-elle. Ça a un côté touchant de voir qu'on est fier d'avoir eu un gros tournage comme ça chez soi, c'est instructif et anecdotique."

Les restaurants s'adaptent

Cette balade, entre faits historiques et anecdotes, est aussi l'occasion de partager les bonnes adresses du coin entre touristes et, bien sûr, surtout en lien avec le film. "Sylvain, t'entends ça ?! Il y a un restaurant qui est installé dans un ancien bateau de l'opération Dynamo !", s'écrit Christine. Le bateau Princess-Elizabeth a participé à l'évacuation de 1 700 soldats en 1940. Depuis un mois, il s'est transformé en restaurant et Flavie est la sous-cheffe. Elle sert une cinquantaine de couverts, mais répond aussi à de nombreuses questions de clients. "C'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des clients qui viennent parce qu'ils ont vu le film et qu'ils ont vu le bateau dedans, raconte-t-elle. Donc, ils veulent mettre les pieds à bord et découvrir un petit peu ce qu'on fait."

On nous pose des questions sur le film mais c'est surtout le bateau qui intéresse les gens, c'est le côté historique, la vraie histoire. Flavie, sous-cheffe du restaurant-bateau Le Princess-Elizabeth à franceinfo

Le "little ship Princess-Elizabeth, devenu un restaurant. Ici, en août 2017. (LAURINE BENJEBRIA / FRANCEINFO)

Le restaurant du Princess Elizabeth n'est pas le seul à profiter des retombées du film. Pour accueillir les fans de Christopher Nolan dans son restaurant de fruits de mer, Isabelle a déjà installé "des photos originales de l'opération Dynamo et des photos du tournage du film" et, sur le menu, elle a "tenté de résumer l'opération Dynamo", indique-t-elle. En réalité, et malgré toutes ces préparations, la fréquentation touristique n'est pas toujours au rendez-vous. "On s'attendait à davantage d'affluence, reconnaît Isabelle. Peut-être que la sortie du film est encore trop récente et que les répercussions se feront plus tard."

C'est donc plutôt un tourisme d'étape et de journée qui attire les visiteurs à Dunkerque. Les commerçants et les hôteliers, eux, espère que les amoureux du cinéma se feront plus nombreux à l'arrière-saison, en automne.