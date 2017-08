Alain Berbérian, le réalisateur de "La Cité de la peur", est mort à l'âge de 63 ans

Le cinéaste français Alain Berbérian est mort, mardi 22 août, à l'âge de 63 ans, a annoncé à l'AFP son agent, confirmant une information de La Tribune de Genève. Hospitalisé, il est mort d'une maladie non précisée. Réalisateur de Paparazzi, L'enquête corse et Le Boulet, il était surtout un complice de la première heure des Nuls pour qui il a réalisé La Cité de la peur. Il a aussi réalisé de nombreux clips et parodies d'émissions du groupe d'humoristes, diffusées sur Canal+.

"Une culture de cinéma dingue"

Frère de l'auteur de bande dessinée Charles Berbérian, il a fait ses début comme monteur au premières heures de la chaîne payante, où il rencontre la bande d'Alain Chabat. Devant sa caméra, il a dirigé de nombreuses figures du cinéma française de Gérard Jugnot à Christian Clavier en passant par Jean Reno et Benoît Poelvoorde.

Dans une série de tweets, Pierre Lescure, le président du Festival de Cannes et ancien président de Canal+, a salué en Alain Berbérian "le meilleur 'directed by' français", à la "culture de cinéma dingue".

Alain Berberian. 63 ans(!) est mort.

Alain était le meilleur "Directed by" français. La Cité de la Peur, Paparazzi... pic.twitter.com/E52WjgTvHc — Pierre Lescure (@pierrelescure) 23 août 2017