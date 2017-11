VIDEO. Harcèlement sexuel : "Tout le monde a regardé ailleurs", regrette l'actrice Diane Kruger

Diane Kruger ne fait pas partie de la longue liste des victimes du producteur de cinéma Harvey Weinstein. Cela n'empêche pas l'actrice allemande d'avoir déjà été confrontée à des situations de harcèlement sexuel. C'est ce qu'elle a dévoilé, jeudi 2 novembre, sur le plateau de "C à vous" sur France 5.

C'était il y a une vingtaine d'années, lorsqu'elle était mannequin. "Il y avait des photo­graphes qui se présen­taient nus et qui disaient voilà, c'était une tran­sac­tion, moi, je te fais des belles photos…" , se souvient-elle. A l'époque, c'était "quelque chose d'assez normal".

Je me disais, c'est comme ça, quoi, il faut se battre, pas penser à autre chose qu'à soi. Diane Kruger sur France 5

A l'époque, déjà, elle côtoie l'ancien magnat du cinéma. Mais il ne l'a pas agres­sée parce qu'elle n'avait "rien à lui vendre". Aujourd'hui, "toutes les histoires que j'entends, je les recon­nais." La comé­dienne est en "colère contre le système" et contre les personnes qui ont fermé les yeux pendant des années. "Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, tout le monde est au courant, tout le monde a regardé ailleurs", a lâché l'actrice allemande à l'affiche de In the Fade, le nouveau film du réalisateur Fatih Akin.