VIDEO. Affaire Weinstein : pour l'actrice Rose McGowan, "il est temps de s'unir, de se soulever, d'être courageuses !"

"Bonjour à toutes les femmes, les alliées, merci à vous toutes, les fabuleuses et fortes #metoos." L'actrice américaine Rose McGowan a fait sa première apparition publique, vendredi 27 octobre, quelques semaines après avoir affirmé que le producteur américain Harvein Weinstein l'avait agressée sexuellement.

"Nous sommes toutes des #metoos", a-t-elle lancé devant un public réuni à l'occasion d'une Convention sur les droits des femmes dans la ville du Michigan. Le mot-dièse #metoo a été lancé mi-octobre par des internautes aux Etats-Unis, et réunit des témoignages de femmes victimes de violences sexuelles, à l'instar du #balancetonporc français.

"J'ai été silencieuse pendant vingt ans, j'ai été couverte de honte, harcelée, calomniée, vous savez, juste comme vous", a-t-elle poursuivi, d'une voix tremblante. "Ce qui m'est arrivée, derrière la scène, nous arrive à toutes, dans toute la société et c'est insupportable, on ne peut plus le supporter."

Women, our stories are power. Thank you to @rosemcgowan for sharing hers. Today’s #SignOfResistance is by @elinatuomiart. #WomensConvention pic.twitter.com/7N9a4xoSDe