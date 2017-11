Pour se défendre, Harvey Weinstein a choisi Benjamin Brafman, l'ancien avocat de DSK

Une star du barreau de New York pour défendre Harvey Weinstein. Le producteur hollywoodien visé par une centaine d'accusations d'agressions sexuelles et de viols a choisi Benjamin Brafman comme avocat, a indiqué, jeudi 9 novembre, sa porte-parole.

A 69 ans, Benjamin Brafman est l'un des avocats les plus célèbres des Etats-Unis. Il est particulièrement connu pour avoir défendu le rappeur Puff Daddy, Michael Jackson et Dominique Strauss-Kahn, accusé de viol en 2011 par une femme de chambre de l'hôtel Sofitel de New York. Outre Benjamin Brafman, le magnat de Hollywood est représenté par l'avocate Blair Berk, qui a quant à elle défendu Mel Gibson, Britney Spears ou Lindsay Lohan.

Plusieurs médias ont rapporté, mardi, que le procureur de Manhattan s'apprêtait à présenter à un grand jury les éléments à charge concernant Harvey Weinstein, en vue d'une possible inculpation. Le dossier porte sur les accusations de l'actrice new-yorkaise Paz de la Huerta, qui a affirmé avoir été violée à deux reprises par le producteur en 2010. Des enquêtes sont également en cours à Londres et Los Angeles. Depuis les premières révélations, début octobre, Harvey Weinstein a été accusé par plus de cent femmes.