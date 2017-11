Affaire Weinstein : deux plaintes déposées pour agression sexuelle contre le producteur

Après le scandale médiatique, la justice entre en scène. Deux actrices anonymes ont porté plainte à Los Angeles, l'une en nom collectif, contre Harvey Weinstein et sa société la Weinstein Company, accusant le producteur déchu de les avoir agressées sexuellement. Ces dernières semaines, Harvey Weinstein a été accusé par plus de 100 femmes dont des stars comme Angelina Jolie et Gwyneth Paltrow, d'actes allant du harcèlement sexuel au viol. Le producteur maintient que toutes ces relations étaient consenties.

La plainte en nom collectif a été déposée mercredi au tribunal fédéral de Los Angeles par une actrice identifiée seulement comme "Jane Doe 1", résidant à Lancaster en Californie. Elle a auditionné avec le magnat du film en disgrâce pour "un rôle dans une production de Miramax", la maison de production cofondée par Harvey et son frère Bob Weinstein. "Pendant l'audition, Jane Doe 1 a été agressée par Weinstein, menacée (...) elle a souffert de détresse émotionnelle et physique et de dommages dans sa capacité à subvenir à ses besoin", affirme le texte. Le cabinet d'avocats Hagens Berman qui a déposé la plainte en nom collectif a lancé un appel aux victimes présumées du producteur à se joindre aux poursuites.

Une autre plainte à Los Angeles

"En prétendant vouloir rencontrer (Jane Doe et les autres plaignantes) pour aider leur carrière ou les embaucher pour des rôles, Weinstein a isolé la plaignante et les autres membres de la plainte pour tenter d'avoir des contacts sexuels non souhaités" allant de l'exhibitionnisme au viol en passant par les attouchements, détaille la plainte. "A tout moment, les plaignantes risquaient de se retrouver ostracisées par Weinstein et des producteurs de films majeurs comme Miramax si elles refusaient ses avances sexuelles ou se plaignaient de son comportement", poursuit le texte, qui demande des dommages et intérêts.

Mardi, une autre plainte déposée à Los Angeles par une autre actrice non identifiée représentée par la célèbre avocate Gloria Allred demandait également des dommages et intérêts non chiffrés et accuse le producteur d'agression sexuelle. La femme, qui vit dans l'agglomération de Los Angeles, poursuit également la Weinstein Company. Elle déclare avoir rencontré pour la première fois Weinstein en 2011 lors d'une soirée à l'hôtel Château Marmont où il aurait proposé de "l'aider dans sa carrière et demandé son numéro de téléphone".

Exhibitionnisme et viol

Lors des années qui ont suivi Weinstein a invité la comédienne à diverses soirées et a maintenu "une communication régulière" avec elle. Il l'a ensuite invitée fin 2015 au luxueux hôtel Montage à Beverly Hills pour discuter d'un éventuel rôle dans la série de Netflix Marco Polo. Dans sa chambre, Harvey Weinstein l'a forcée à le regarder se masturber en la tenant de force d'un poignet, selon le texte.

Au printemps l'an dernier, il l'aurait ensuite recontactée comme si rien ne s'était passé et lui a donné l'impression qu'elle allait jouer dans la série télé, l'invitant une fois encore à le rencontrer à l'hôtel Montage. Lors de cette rencontre il s'est un moment absenté, revenant en peignoir et quand l'actrice a affirmé ne rien vouloir de sexuel, il l'a attirée de force dans la chambre où il aurait usé de sa "force et son poids massif pour" avoir une relation sexuelle forcée avec elle, poursuit la plainte. Des enquêtes sont également en cours à Londres, New York et Los Angeles sur de multiples accusations de viol contre Harvey Weinstein, qui a été limogé de sa société.