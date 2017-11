Affaire Harvey Weinstein : où en sont les enquêtes pour agressions sexuelles et viols ?

Il est celui par qui, paradoxalement, la parole des femmes s'est libérée dans le monde entier. Harvey Weinstein, l'un des plus influents producteurs d'Hollywood, est devenu un paria depuis que les accusations d'agressions sexuelles à son encontre s'accumulent. Forcé de démissionner de sa société, exclu à vie du syndicat des producteurs d'Hollywood, Harvey Weinstein va devoir faire face à la justice. Franceinfo fait le point sur les enquêtes qui le visent.

Harvey Weinstein, âgé de 65 ans, est visé par plusieurs enquêtes, notamment à Los Angeles, à Beverly Hills et à Londres. La police britannique a ainsi annoncé, mardi 31 octobre, qu'elle enquêtait sur des accusations d'agressions sexuelles formulées par sept femmes à l'encontre d'un homme identifié par les médias comme étant Harvey Weinstein. Ces agressions sexuelles se seraient produites entre le début des années 1980 et 2015.

A Los Angeles, un porte-parole de la police a indiqué à l'AFP, vendredi, qu'une seconde enquête est ouverte dans la mégapole californienne. Une nouvelle "victime s'est présentée", accusant le producteur d'"attentat à la pudeur" en 2015, après qu'une actrice italienne non identifiée l'a accusé de l'avoir violée en 2013.

Enfin, à Beverly Hills, la police a indiqué, mardi 31 octobre, avoir ouvert une enquête sur des "plaintes multiples" contre Harvey Weinstein.

Une enquête, en particulier, semble avancer rapidement. Elle est conduite par la police de New York. "Nous avons un vrai dossier", a ainsi déclaré vendredi 3 novembre Robert Boyce, chef du service d'enquête de la police, en référence aux accusations de l'actrice new-yorkaise Paz de la Huerta, qui a affirmé avoir été violée deux fois en 2010 par le magnat hollywoodien.

Interrogé lors d'un point presse sur la criminalité, le chef du service a expliqué que l'enquête avait permis de corroborer les déclarations de l'actrice. Mais la police continue à rassembler des éléments sur les faits, avant d'aller plus loin.

"Si cette personne était toujours à New York et que c'était récent, nous agirions tout de suite et procéderions à son interpellation", a précisé Robert Boyce. "Mais nous parlons d'une affaire vieille de sept ans et il nous faut d'abord recueillir des preuves." Une fois ces preuves réunies, Harvey Weinstein pourrait être visé par un mandat d'arrêt.

Près de 100 femmes ont accusé l'ancien géant du cinéma américain de harcèlement, d'agressions sexuelles ou de viols. Le 31 octobre, l'actrice italienne Asia Argento, l'une de ses accusatrices, a publié sur son compte Twitter la liste de toutes les victimes supposées d'Harvey Weinstein.

Ce dernier est accusé par au moins 93 femmes d'abus sexuels, et de viol par 14 d'entre elles, sur une période allant du début des années 1980 à 2015. La liste de ses accusatrices compte notamment Ashley Judd, Rose McGowan, Rosana Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie et la Française Léa Seydoux.

Here's the list of the 93 women who were sexually assaulted by #HarveyWeinstein.14 rapes as of today. We the victims have compiled this list pic.twitter.com/d2ohrgYy9e