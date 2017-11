Accusé de harcèlement sexuel, Jeffrey Tambor quitte la série "Transparent"

Son nom s'était ajouté à la longue liste des célébrités accusées de harcèlement sexuel aux Etats-Unis après l'affaire Harvey Weinstein. L'acteur américain Jeffrey Tambor, accusé de harcèlement sexuel et de gestes déplacés, a annoncé dimanche 19 novembre qu'il quittait Transparent, la série sur une personne transgenre produite par Amazon.

Après Van Barnes, son ancienne assistante sur le tournage, le comédien, qui tient le rôle de l'héroïne, a été accusé de harcèlement et de gestes déplacés par Trace Lysette, l'une de ses partenaires à l'écran. Trace Lysette et Van Barnes sont toutes les deux des actrices transgenres.

La série pourrait se poursuivre sans lui

"Etant donné l'atmosphère politisée qui semble avoir touché notre tournage, je ne vois pas comment je pourrais revenir dans 'Transparent'", a déclaré l'acteur au site Deadline (en anglais). L'acteur a précisé que la production de la série avait envisagé de supprimer son personnage, à la suite des premières accusations le visant plus tôt au mois de novembre.

J'ai déjà clairement fait part de mes profonds regrets si quelque agissement de ma part a pu être interprété à tort comme étant agressif, mais l'idée que j'aie pu délibérément harceler quelqu'un est simplement et profondément fausse. Jeffrey Tambor à Deadline

"Jouer Maura Pfefferman dans 'Transparent' a été l'un des plus grands privilèges et l'une des expériences les plus créatrices de ma vie", a-t-il souligné. L'acteur, primé d'un Emmy Award et d'un Golden Globe pour son rôle, avait séduit la critique pour son interprétation d'une femme transgenre dont la famille accompagne sa transition.