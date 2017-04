VIDEO. "Life-Origine inconnue", "Dead Dead Demon's Dededededestruction" et "Big Little Lies" sont dans "Pop Chrono" cette semaine

Deux fois par mois, "Pop Chrono" vous propose de découvrir, en (presque) deux minutes, toute l'actualité pop culture de la semaine. Jeux vidéo, séries télé, films, manga, comics ou BD, il y en a pour tous les goûts.

Un film au faux air de série B

On débute ce sixième numéro avec Life - Origine inconnue, un film d'horreur dans l'espace que l'on doit au Suédois Daniel Espinosa. Dans la Station spatiale internationale, six astronautes récupèrent un échantillon prélevé sur Mars qui contient un être unicellulaire qu'ils vont faire pousser. Mais en grandissant, ce drôle d'extraterrestre baptisé Calvin va se révéler être particulièrement hostile, au point que l'équipage va tout tenter pour s'en débarrasser. Ça vous rappelle quelque chose ?

Un manga emblématique de la génération Z

Dans son dernier manga paru en France aux éditions Kana, Inio Asano confirme qu'il est bien le génial porte-parole d'une jeunesse japonaise aussi pessimiste que désabusée. En imaginant son pays envahi par un immense vaisseau posté au-dessus de Tokyo, il trouve une manière détournée de parler des catastrophes naturelles qui menacent le Japon. Narrant des tranches de vies adolescentes apparemment anodines, Dead Dead Demon's Dededededestruction est en fait une autopsie poignante de notre époque.

Une mini-série à ne surtout pas manquer

Du côté de Big Little Lies, la mini-série en sept épisodes de HBO diffusée en France sur OCS, le constat n'est pas plus rose. A Monterey, ville balnéaire cossue située au sud de San Francisco, les baies vitrées des splendides villas d'architecte abritent de lourds secrets. Série sur les apparences que l'on s'échine à préserver à tout prix, Big Little Lies et son casting parfait (Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Alexander Skarsgård, etc.) est un petit chef d'œuvre d'intelligence qu'il ne faut surtout pas rater.