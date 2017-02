VIDEO. "Girls", "The Wicked + The Divine" et "Split" sont dans "Pop Chrono" cette semaine

Deux fois par mois, Pop Chrono vous propose de découvrir, en (presque) deux minutes, toute l'actualité pop culture de la semaine. Jeux vidéo, séries télé, films, manga, comics ou BD, il y en a pour tous les goûts.

"Girls", c'est déjà fini

On commence ce deuxième numéro avec la dernière saison de Girls, dont la diffusion a débuté le 13 février sur OCS City. Le compte à rebours est donc lancé et il ne vous reste plus que dix épisodes pour dire au revoir à Hannah, Marnie, Jessa et Shoshannah. Ces quatre copines, aussi new-yorkaises qu'immatures, qui nous faisaient relativiser nos propres déboires depuis cinq ans, nous quittent mais sa créatrice, Lena Dunham a d'ores et déjà annoncé qu'elle souhaite transposer leurs aventures sur grand écran.

Pour vous consoler, plongez-vous dans les deux tomes parus en France de The Wicked + The Divine, le comic book le plus frais du moment. Des dessins sublimes, des couleurs ultra pop et, surtout, un pitch complètement barré à base de mythologies et stars mégalo. Ça cartonne aux Etats-Unis et les éditions Glénat Comics ont mis le paquet pour nous faire découvrir cette série.

Enfin, un petit tour du côté des salles obscures avec Split, le dernier bébé de M. Night Shyamalan (Sixième Sens, Le Village) qui revient avec une sombre histoire de trouble dissociatif emmené par James McAvoy.