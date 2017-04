"Astérix et la Transitalique", le nouvel album des aventures de l'irréductible Gaulois, sortira en librairies en octobre

Après avoir visité Rome à plusieurs reprises, Astérix et Obélix s'offrent un nouveau voyage en Italie. Les éditions Albert René ont annoncé la sortie du 37e album des aventures de l'irréductible Gaulois, mardi 5 avril. Astérix et la Transitalique, dont le premier visuel a été dévoilé sur Twitter, sera en librairies le 19 octobre 2017.

Les surprises ne sont pas terminées ! Voici rien que pour vous un avant-goût du nouvel album d'Astérix signé #DConrad ! :) pic.twitter.com/sMEJW1VEM9 — Astérix (@asterixofficiel) 5 avril 2017

Un rôle plus important pour Obélix

Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, auteurs d'Astérix chez les Pictes et du Papyrus de César, ont imaginé ces nouvelles aventures. Astérix et Obélix découvriront les régions italiennes qui voient d'un mauvais œil la volonté de César d'unifier l'Italie, en 50 avant Jésus-Christ, précise Europe 1. "Nous nous sommes rendus compte qu’il était enfin temps pour Astérix et Obélix de se faire une idée plus précise de ce qu’était vraiment l’Italie ! ont déclaré les auteurs. Ce qui ne doit pas déplaire à Albert Uderzo, dont la famille est originaire de la Vénétie."

Cet album donnera un rôle plus important à Obélix. "Ça donne à Astérix un rôle, par contraste, qui le ramène un peu à son rôle primordial : celui de héros, explique Jean-Yves Ferri à BFMTV. En acceptant qu'Obélix joue un peu les premiers rôles, il montre son intelligence." Une dizaine de nouveaux personnages feront en outre leur apparition dans cette nouvelle bande dessinée, selon RTL. Astérix et la Transitalique sera tiré à plus de 4 millions d'exemplaires et lancé dans plus de vingt langues.